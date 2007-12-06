МВС України заборонило тюнінг автомобілів

Міністерство внутрішніх справ України на вимогу Генеральної прокуратури заборонило зміну конструкції і переобладнання автомобілів.

МВС відмінило наказ №1087 від 7 грудня 2001 року, яким був затверджений галузевий стандарт "Безпека дорожнього руху. Транспортні засоби. Загальні вимоги до переобладнання" і дозволялося змінювати конструкцію транспортних засобів, повідомляє Newsru.uaз посиланням на прес-службу Генпрокуратури.

Генпрокуратура мотивувала свою вимогу скасувати наказ вірогідністю негативного впливу переобладнаних автомобілів на безпеку дорожнього руху.

Нагадаємо, що раніше Генпрокуратура проводила перевірку законності масового дозволу Центру безпеки дорожнього руху Департаменту Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ на переобладнання автомобілів.