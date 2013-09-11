На Землю повернувся найстарший космонавт пострадянського простору

На капсулі з Міжнародної космічної станції (МКС) на Землю повернулися космонавти Роскосмосу Павло Виноградов і Олександр Місуркін, а також астронавт НАСА Крістофер Кессіді, повідомляє РІА Новости з посиланням на коментатора підмосковного Центру управління польотами ( ЦУП) ЦНДІмаш, де велася пряма трансляція спуску "Союзу" та його капсули на Землю.

"Екіпаж нормально витримав зниження і посадку, настрій космонавтів хороший", - повідомив коментатор ЦУПа. Посадку апарату спуску "Союзу" забезпечували три літаки, 12 вертольотів Мі- 8, шість пошуково-евакуаційних машин і 14 одиниць допоміжної техніки.

На тему: Перший музичний відеокліп, створений у космосі, б'є рекорди на YouTube

Прикметно, що Виноградов став найстаршим з радянських та російських космонавтів, що побували в космосі. У серпні він відсвяткував на МКС своє 60-річчя.

Новим командиром МКС замість Виноградова став космонавт Роскосмосу Федір Юрчихін. Разом з ним політ на станції продовжать астронавт НАСА Карен Найберг і астронавт Європейського космічного агентства (ЄКА) Лука Пармітано.

Нова експедиція вирушить на МКС 26 вересня на пілотованому кораблі "Союз ТМА-10М" з космодрому Байконур. В основний екіпаж нової експедиції входять космонавти Роскосмосу Олег Котов і Сергій Рязанський, а також астронавт НАСА Майкл Хопкінс.