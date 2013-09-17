В Ірані скасовано заборону на Twitter і Facebook

До цього прямий доступ до сайтів цих сервісів був закрито, і скористатися сайтами могли тільки фахівці в області інтернету, повідомляє Russia Today із посиланням на The New York Times.

Прямий доступ до Twitter і Facebook був відкритий без офіційного оголошення з боку влади. Користувачі порівнюють рішення про скасування блокування з падінням Берлінської стіни.

Залишається невідомим, хто саме прийняв рішення про зняття заборони на доступ до Twitter і Facebook, але більшість громадян республіки дякують за це новому президенту Хасану Роухані .

«Дякую Роухані», - пише у Facebook користувач на ім'я Німа.

Заборона на соцмережі

Влада Ісламської Республіки Іран обмежила доступ громадян до соціальних мереж після того, як навесні 2009 року опозиціонери використовували Facebook для організації антиурядових мітингів. Після того, як уряд придушив заворушення, прямий доступ до соціальних мереж було закрито.

Читайте також:Зустріч президентів США та Ірану може відбутися вперше з 1979 року

Для того, щоб потрапити на свої сайти, іранцям доводилося використовувати так звані «віртуальні мережі», які дозволяли їм отримати тимчасові цифрові адреси поза Іраном і обійти блокування.

Скасування заборони на користування соціальними мережами стала частиною неофіційною передвиборної програми Хасана Роухані. Незабаром після його вступу на посаду іранська влада почала нову політику щодо інтернету. Усі 15 міністрів уряду завели акаунти в Facebook.