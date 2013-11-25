Apple купила творців технології розпізнавання рухів

Корпорація Apple домовилася про покупку ізраїльської компанії PrimeSense, розробника технології 3D - розпізнавання рухів людини. Про це пише Lenta.ru з посиланням на представницю Apple Крістін Уге (Kristin Huguet).

Сума операції складе близько 360 мільйонів доларів США. Уге відмовилася повідомити, як Apple скористається надбанням, вказавши лише, що корпорація «час від часу» купує «технологічні компанії».

Про те, що Apple веде переговори про придбання PrimeSense, першою написала ізраїльська газета Calcalist в липні 2013 року. Тоді видання уточнило, що Apple планує заплатити за PrimeSense 280 мільйонів доларів.

За даними Calcalist, Apple має намір використовувати технології PrimeSense в «розумному телевізорі» власної розробки (чутки про такий пристрій ходять вже кілька років) або в «переносній електроніці» - наприклад, в наручних годинниках.

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PrimeSense розробила технологію розпізнавання рухів для сенсора Kinect, який призначався для ігрових консолей Xbox 360. У Kinect «захоплення» рухів здійснюється за допомогою RGB-камери і інфрачервоних датчиків глибини.

Розробки ізраїльської компанії також застосовувалися в роботах телеприсутності Ava і в контролері Asus Xtion. Платформа розпізнавання Capri, створена PrimeSense, настільки компактна, що може використовуватися в мобільних пристроях.

Apple і раніше купувала невеликі компанії. Так, в січні 2012 року вона уклала угоду з Anobit, ізраїльською компанією , що розробляє контролери флеш-пам'яті. Транзакцію оцінили в 400-500 мільйонів доларів.