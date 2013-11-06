Apple вперше опублікувала дані про урядові запити

"Ми опублікували всю інформацію, якою могли поділитися на законній підставі", - зазначено в заяві корпорації.

При цьому представники "Еппл" запевнили, що "компанія продовжить добиватися можливості публікувати всю статистику, включаючи звіти про запити спецслужб, які до цих пір оприлюднити повністю не дозволяється", повідомляє ИТАР-ТАСС.

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У звіті говориться, що "Еппл" отримала запити від урядів 31 країни. З 1 січня по 30 червня 2013 спецслужби США направили 3,5 тисячі запитів, що стосуються інформації по пристроях. Найактивнішими також виявилися правоохоронні органи Німеччини та Сінгапуру, що направили в компанію 2,1 тисячі і 1,4 тисячі запитів щодо гаджетів, відповідно.

З боку Росії "Еппл" отримала всього 13 запитів по пристроях, 12 з яких були задоволені.

Тим самим, корпорація приєдналася до "клубу" таких інформаційних гігантів, що публікують подібну статистику, як "Фейсбук" / Facebook /, "Гугл" / Google /, "Майкрософт" / Microsoft /, "Твіттер" / Twitter / і "Яху!" / Yahoo! /.