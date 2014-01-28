Журнал Time запустив лічильник витраченого даремно часу в Facebook, повідомляє Lookatme.ru. Додаток-калькулятор підраховує кількість проведеного у соцмережі часу, виходячи з тимчасових міток в постах користувача.

Хоч Facebook і не показує інформацію, коли користувач залогінився і коли вийшов з програми, це не означає, що у адміністраторів її немає: додаток Time, наприклад, може підрахувати приблизний час, проведений там, аж до дати створення профілю.

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Цей додаток зроблено до 10-ї річниці мережі Facebook, якщо рахувати від 4 лютого 2004 року - моменту, коли Марк Цукерберг з друзями в гуртожитку придумав новий спосіб об'єднання людей в інтернеті. За ці 10 років соцмережею стали користуватися 1,1 мільярдів користувачів.