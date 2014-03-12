Apple відкриє фірмові магазини нового формату в Індії

У магазинів Apple скоро з'явиться новий формат. Повідомляється, що з метою збільшення своєї частки ринку в Індії, компанія планує відкрити по всій країні безліч невеликих торгових точок, які будуть спеціалізуватися на продажі iPhone 4 і iPad 2 і iPad mini молодших моделей. Про це повідомляє UkrainianPhone.com з посиланням на видання MacRumors.

Також, можливо, там будуть продаватися найбільш доступні моделі комп'ютерів і плеєри iPod. Площа одного такого магазинчика буде становити 40-60 квадратних метрів. Працювати магазини будуть за франчайзинговою моделлю.

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Повідомляється, що в плани входить відкриття, принаймні, 100 магазинів. Вже названі міста, в яких вони будуть знаходитися. Зараз уже проводиться пошук персоналу для них. Здебільшого серед студентів.

Поки що Apple не має магазинів у Індії. Однак відкривати звичні всім Apple Store в цій, далеко не найбагатшій країні, безглуздо. Тому компанія вирішила дещо пом'якшити умови.

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Індійський ринок - один з найважливіших для Apple, не менш важливий, ніж китайський. Тільки за 2013 рік зростання продажів смартфонів в цій країні склало 129%. У цьому ж році очікують ще більш значних результатів. Поки що iPhone вдається бити рекорди, показавши за 2013 рік зростання продажів на 400%. Здебільшого завдяки iPhone 4, який знову був відроджений спеціально для ринків країн, що розвиваються. Збільшилася й частка iPad - у два рази.