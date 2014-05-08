Українські проекти взяли 6 з 26 призів конкурсу блогів The Bobs

Про це повідомляє офіційний сайт премії.

Згідно з повідомленням, проект “YanukovychLeaks” здобув на The Bobs подвійну перемогу – він отримав приз організації "Репортери без кордонів", і переміг у відкритому інтернет-голосуванні.

За результатами цього голосування перемогли ще кілька українських проектів.

За народним вибором ”Євромайдан” випередив усіх у номінації “Найкращий блог”. “Вавилон´13” став ”Найкреативнішим та найоригінальнішим”. “Євромайдан SOS“ до останнього дня лідирував у номінації ”Приз від Global Media Forum”, але потім його випередив проект із Бангладеш.

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У номінації "Вибір користувачів: найкраща сторінка російською" переміг проект випусників школи журналістики та програми DFJ (Digital Future of Journalism) Києво-Могилянської академії Стопфейк.

Призами конкурсу The Bobs нагороджуються блоги та сайти 14-ма мовами, які створюють і збагачують відкритий інтернет-дискурс у контексті свободи думки і слова. Ця щорічна нагорода була заснована у 2004 році з метою відобразити розмаїття і зростання важливості нових форм комунікації в інтернеті, звернути увагу на видатні приклади і стимулювати міжнародний діалог про ці медіаформи.

Нагороди вручаються у 20 номінаціях - 6 міжнародних і 14 мовних, але при цьому кожна міжнародна номінація має два призи - журі та відкритого голосування користувачів.