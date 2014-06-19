Amazon представив власний смартфон з тривимірним інтерфейсом

Апарат володіє прогумованим корпусом c алюмінієвими клавішами, і оснащений 4,7-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD, покритим додатковим склом підвищеної стійкості до подряпин і ударів. Пристрій також отримав 13-мегапіксельну камеру, для якої є окрема кнопка з функцією стабілізації зображення, а також оперативну пам'ять 2 Гб. Смартфон працює на чотириядерному процесорі з частотою 2,2 ГГц.

Читайте такожAmazon у червні презентує смартфон з 3D-екраном

Смартфон компанії отримав також подвійні стереодинаміки з підтримкою віртуального об'ємного звуку Dolby Digital Plus. Пристрій інтегровано з усіма існуючими сервісами Amazon.

Одна з головних знахідок розробника смартфона - тривимірний інтерфейс, заснований на системі відстеження положення голови користувача. Розробники цієї технології задіяли 4 камери, у кожної з них кут огляду 120 градусів і інфрачервоне підсвічування. Так, в залежності від віддаленості користувача, зображення на дисплеї екрану може змінювати свій масштаб і орієнтацію. Також, щоб гортати картинки, потрібно просто нахилити смартфон. Ще однією "родзинкою" апарату стала технологія FireFly - функція розпізнавання фотографій, музики, книг, телефонних номерів, адрес, телевізійних шоу. Інформацію про об'єкти після їх розпізнавання користувач може отримати не тільки на сторінках самого інтернет-магазину, але і в "Вікіпедії". Для самого сервісу також передбачена окрема клавіша. За словами представників компанії, пристрій здатний розпізнати понад 100 млн різних предметів. Операційною системою пристрою стала Fire OS 3.5. Як відзначають представники Amazon, це ОС Android з різними додатками і можливостями поліпшення продуктивності.

За даними онлайн-рітейлера, вартість смартфона складе $199-299 за умови укладення контракту з оператором AT&T, ціна без контракту буде варіюватися в межах $649-749 без урахування податків. Старт продажів запланований на 25 липня.