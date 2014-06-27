Україна зайняла 87-ме місце у світі за рівнем розвитку електронного уряду

Про це повідомляє прес-служба Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації (Держінформнауки) з посиланням на звіт «United Nations E-Government Survey 2014», який складається раз на два роки.

Згідно з повідомленням, у 2012 році наша країна займала 68-ме місце, у 2010 році - 54-те місце. Незважаючи на втрату позицій у рейтингу, в 2014 році Україна віднесена до групи країн з високим індексом розвитку електронного управління (загалом існує чотири групи індексів: найвищий, високий, середній, низький).

За даними прес-служби, загальний індекс розвитку електронного управління становить за 2014 рік - 0,5032, а за 2012 рік - 0,5653. Тобто Україна втратила 0,0621 індексу, що позначилося на втраті 19 позицій у загальному рейтингу.

«Результати свідчать про те, що найбільше Україна втратила позицій в індексі онлайн-сервісів, тобто країна фактично не розвиває електронні сервіси, не працюють державні системи, за допомогою яких повинні надаватися онлайн-сервіси», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, поточного року Україна зайняла 81-ше місце в світі за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), втративши 8 позицій порівняно з тогорічним показником (у 2013 році в рейтингу Україна займала 73-тє місце).

Довідка УНІАН. Електронний уряд - спосіб надання інформації і державних послуг громадянам, бізнесу, іншим гілкам державної влади та державним чиновникам, за якого особисту взаємодію між державою та заявником мінімізовано і максимально можливо використовуються інформаційні технології.