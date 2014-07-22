На Facebook з'явиться опція "Зберегти" для відкладеного перегляду матеріалів

Про це йдеться в офіційному блозі Facebook. "Кожен день люди знаходять безліч цікавих речей на Facebook, але не встигають переглянути все відразу. Тепер можна зберегти знайдені матеріали і переглянути їх тоді, коли буде час. Ви можете зберігати посилання на інтернет-сторінки, цікаві місця, фільми, телешоу і музику", - пишуть розробники, передає Lenta.ru.

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Кнопка "Зберегти" (Save) буде розташована біля опції "Подобається" (Like). Збережені матеріали будуть архівуватися у список і автоматично сортуватись по категоріях. Список буде видно тільки користувачеві, якщо він не побажає поділитися тією чи іншою сторінкою з друзями.

Функція буде працювати як у веб-версії, так і в мобільних додатках Facebook для платформ iOS і Android, причому список збереженого контенту буде оновлюватися на всіх пристроях. Доступ до списку можна отримати або з лівого меню на головній сторінці Facebook, або у вкладці "Детальніше" (More) у мобільних додатках.

Коли користувач буде заходити в Facebook, в стрічці новин соцмережа також буде нагадувати йому про збережений, але ще не прочитаний контент.

Можливість зберегти ті або інші посилання, наприклад, на онлайн-статті або цікаві підбірки фотографій, була однією з найбільш затребуваних серед аудиторії соцмережі. Всі користувачі, яких налічується більше 1,23 млрд, отримають доступ до функції "Зберегти" в найближчі кілька днів.