Facebook дозволив додавати фото до коментарів

Картинки, які прикріплюються, мають бути збережені в форматах JPG або PNG, але Facebook і досі не дозволив додавати до коментарів анімовані GIF-зображення, повідомляє ТСН.ua.

Публікувати фотографії в коментарях поступово зможуть користувачі у всьому світі як з комп'ютерів, так і з мобільних пристроїв.

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Раніше, в березні цього року, Facebook запустив інше поліпшення системи коментарів на сайті. Соцмережа дала можливість відповідати на коментарі безпосередньо їх авторам, а також розвивати гілки дискусій під публікаціями. Нові формати коментарів, як очікується, дозволять Facebook, аудиторія якого перевищує мільярд користувачів, активізувати обговорення опублікованих записів і контенту.

Нагадаємо, що днями Facebook може показати свою альтернативу Google Reader. Минулого тижня соцмережа створив підтримку хештегів і їх можна розглядати як вагоме підґрунтя для RSS-рідера.