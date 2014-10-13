Нові планшети Apple випустять у трьох кольорах і оснастять Touch ID

Про це йдеться в 46 випуску відеоблогу Данила Кулеші "Новини Apple".

Розмір дисплея нового iPad Air залишиться таким же, як і у нинішньої моделі - 9,7 дюйма. У Якості ОС виступить оновлена платформа iOS 8.

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Одним з головних нововведень в новому планшеті стане впровадження Touch ID, як і в пристроях iPhone. За допомогою нього можна буде швидко і безпечно розблокувати пристрій, виконувати авторизацію на сервіси в інтернеті, а також здійснювати платежі в онлайн-магазинах.

Також ходять чутки, що Apple хочуть розширити колірну гамму планшетів, і планшети будуть збігатися по палітрі кольорів з iPhone 6, які доступні в сірому, сріблястому і золотистому корпусах.