Apple відкликала оновлення iOS 8 через скарги користувачів - ЗМІ

Причиною відкликання оновлення ОС стала проблема з роботою мобільного зв'язку у безлічі клієнтів компанії, зазначає агентство. Деякі клієнти також повідомляли про непрацюючу функцію телефону Touch ID, яка дозволяє розблокувати екран телефону, передає РИА Новости.

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"Ми активно вивчаємо звіти (користувачів - ред.) і надамо інформацію як тільки зможемо. Компанія відкликала оновлення iOS 8.0.1", - зазначила представник компанії Труді Мюллер (Trudy Muller).

Клієнти можуть скористатися попередньою версією iOS 8, випущеною наминулого тижня.

РИА Новости http://ria.ru/technology/20140925/1025531234 .html#ixzz3EJuWsi8P