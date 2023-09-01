На зборах, що привернули увагу вчених, не було зафіксовано самців.

Вчені зафіксували десятки особин гігантської акули-молот, що збиралися купи біля коралових островів у тропічних водах Французької Полінезії. При цьому у "заходах" брали участь лише самки, а кількість учасників зростала з настанням повного місяця, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers in Marine Science.

Дослідники зазначають, що влітку 2020 та 2021 років біля двох коралових островів в Тихому океані помітили "безпрецедентну кількість" акул-молотів, які перебувають під загрозою зникнення. Майже всі вони, як встановили вчені, були самками. Акули проводили в цих місцях до шести днів щомісяця – ближче до повного місяця.

Це одразу привернуло увагу, оскільки зазвичай акули-молоти живуть поодиноко, рідко проводячи час з іншими представниками свого роду.

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Дослідники припускають, що причиною цих зборів може бути реакція на зміни в геомагнітному полі Землі зі зміною фаз Місяця. Також зауважують, що причиною могло стати збільшення чисельності одного з видів, що є для них здобиччю – риб Aetobatus ocellatus. Дослідники акцентують, що під яскравішим місячним світлом акула-молот, ймовірно, ліпше полює навколо коралових рифів.

Відсутність самців в цих місцях у той самий період дослідники пояснюють тим, що ці збори у якийсь спосіб дотичні до циклу спарювання акул.

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