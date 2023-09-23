Це відкриття є унікальним, оскільки деревина дуже рідко залишається неушкодженою так довго.

Археологи вважають, що вони знайшли в Африці свідоцтва існування дерев'яної споруди віком 476 тисяч років. Якщо їхні висновки вірні, це буде найдавніша відома дерев'яна конструкція, коли-небудь виявлена.

Дерев'яні рештки були виявлені в басейні річки Каламбо в Замбії, поруч із водоспадом Каламбо. Описуючи результати нового дослідження, опублікованого в журналі Nature, вчені пишуть, що рештки складаються з "двох переплетених колод, з'єднаних поперек навмисно вирізаною виїмкою".

Судячи зі слідів кам'яних знарядь, зрозуміло, що це було не просто колода впалого дерева. Це був навмисно створений об'єкт, який, імовірно, служив частиною споруди, можливо, пішохідною доріжкою або піднятою платформою, призначеною для захисту від періодичних повеней у цьому районі.

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Це відкриття є унікальним, оскільки деревина неймовірно рідко залишається неушкодженою так довго. Залишене під впливом стихії, дерево швидко гниє і розкладається. Однак через постійно високий рівень води біля водоспаду Каламбо, деревина збереглася у відносно хорошому стані.

Щоб визначити вік деревних решток, вчені з Ліверпульського університету використовували нові методи люмінесцентного датування. Примітно, що цей метод дозволяє знати вік об'єкта, визначаючи, коли мінерали в піску, що оточують залишки, піддавалися впливу сонячного світла.

Цей метод визначив вік у 476 тисяч років, що набагато старше, ніж передбачалося попередніми методами датування. Це задовго до того, як наш вид (Homo Sapiens) взагалі розвинувся, що вказує на те, що ця структура була роботою іншого гомініну.

Отримані дані кидають виклик багатьом припущенням, які ми мали про стародавніх людей того часу. По-перше, це переконливо свідчить про те, що люди кам'яного віку не були строго кочівниками. Водоспад Каламбо мав постійне джерело води, а також густий ліс, який міг би забезпечити їх більш ніж достатньою кількістю їжі та ресурсів. Неважко уявити, що вони оселилися тут, використовуючи дерева з лісу для будівництва постійних споруд, які проіснували поколіннями.

По-друге, ці дані свідчать про те, що ці стародавні люди були більш технологічно розвиненими, ніж ми зазвичай думаємо. Якщо цей ліс справді колись був чиїмсь домом, це свідчить про те, що вони мали фізичні навички, вдосконалене використання інструментів і навіть елемент творчості, який дозволяв їм, так би мовити, "бачити ліс за деревами".

Зрештою, схоже, що ці стародавні люди, які не були Homo Sapiens, були більше схожі на нас, ніж вважалося раніше.

"Ця знахідка змінила моє уявлення про наших далеких предків. Забудьте ярлик "кам'яний вік", подивіться, що робили ці люди: вони робили з дерева щось нове, велике. Вони використовували свій інтелект, уяву і навички, щоб створити те, чого вони ніколи раніше не бачили, те, чого ніколи раніше не існувало", - йдеться в заяві професора Ларрі Барема, археолога з Ліверпульського університету, який очолює дослідницький проект "Глибоке коріння людства".

"Вони змінили своє оточення, щоб полегшити життя, навіть якщо це було лише створення платформи, на якій можна було сидіти біля річки і займатися своїми повсякденними справами. Ці люди були більше схожі на нас, ніж ми думали", - додав Барем.

Інші знахідки археологів

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені виявили на узбережжі Південної Африки скам'янілі сліди. Імовірно, вони є найстарішим свідченням того, що стародавні предки людини носили взуття під час своїх подорожей на великі відстані. Ці сліди могли бути утворені приблизно від 70000 років до більш ніж 130 тисяч років тому.

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