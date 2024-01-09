Зокрема, в записах є свідчення про хвороби, якими хворіли древні люди.

Дослідник виявила набір історичних записів і інформація, що міститься в них, пролила нове світло на стародавній африканський народ.

Зокрема, Дженні Меткалф, біомедичний єгиптолог з Манчестерського університету виявила документи, відомі як "картки" , які були створені в ході розкопок нижньої Нубії на початку 20 століття, пише Newsweek.

Тоді між 1907 і 1911 роками група дослідників проводила розкопки в нижній Нубії. За цей час вони розкопали понад 150 нубійських кладовищ і виявили близько 20 тис. могил, виявивши при цьому понад 7 тис. тіл і численні артефакти. Ці знахідки представляють унікальну інформацію про стародавні громади, що мешкали в районі Нілу на півдні Єгипту.

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"Найстаріші кладовища, розкопані в ході цього дослідження, належать нубійському населенню "групи А", яке зародилося приблизно в 3800 році до нашої ери, хоча є свідчення людської окупації регіону і раніше", - сказала Меткалф.

За словами дослідниці, їй вдалося знайти загублену під час війни інформацію, яка містить дані про людей з 20 різних кладовищ. За її словами, "картки" із записами охоплюють людей, починаючи з періоду "групи А" і закінчуючи кладовищами християнського періоду, що датуються приблизно 500-1100 роками нашої ери.

За словами Меткалф, це проливає нове світло на те, яким було життя звичайних людей, що живуть уздовж річки Ніл в стародавній Нубії. Зокрема, дослідження дало "величезну" кількість інформації про хвороби, травми і анатомічні варіації, що спостерігаються в цих стародавніх спільнотах, розповіла Меткалф.

Дані, записані на "картках", чітко показують, що стародавні нубійці піклувалися про хворих або інвалідів. "За тисячі років до появи сучасної медицини у нас є свідчення про людей, які пережили дуже серйозне захворювання або травму", - сказала вона.

"Це відкриття значно розширює розуміння життя в стародавній Нубії, надаючи інформацію про спільноти, які раніше вважалися втраченими", - зазначила вчена.

Що таке Нубія

Нубія - стародавній регіон на північному сході Африки, розташований в долині річки Ніл. Нубія простягалася через територію нинішнього Північного Судану та Південного Єгипту. Цей регіон, населений нубійцями, був домом однієї з найдавніших цивілізацій стародавньої Африки тисячі років тому.

Протягом тисячоліть в регіоні виникали і зникали різні культури і царства, найбільш помітною з яких була Кушитська імперія. Регіон, частинами якого правили давньоєгипетські фараони, ділиться на дві частини: нижню і верхню Нубію.

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