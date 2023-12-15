Другою в списку National Geographic стала нова статуя, виявлена на острові Пасхи.

За версією National Geographic перше місце серед найбільш захоплюючих археологічних відкриттів цього року зайняли прекрасно збережених 1900-річні римські клинки, ймовірно, заховані повстанцями Бар-Кохби в одній з печер біля Мертвого моря.

Нагадаємо, мечі були знайдені у тріщині печери біля Національного парку Ейн-Геді в районі Мертвого моря в червні. Мечі, вік яких оцінюється приблизно в 1900 років, імовірно були захоплені під час повстання Бар-Кохби іудейськими повстанцями, а потім заховані в ущелині скелі.

Зброя прекрасно збереглася і, схоже, її не чіпали з тих пір, як вона була поміщена в печеру. Три мечі мають леза довжиною від 60 до 65 см. Четвертий, іншого типу, має лезо довжиною 45 см. Археологи, які досліджували мечі, повідомили, що леза все ще гострі, пише Times Of Israel.

За словами доктора Ейтана Кляйна, одного з археологів проекту, мечі є "надзвичайно рідкісною знахідкою, подібних до якої ніколи не знаходили в Ізраїлі".

Через сухий клімату рукояті і чохли, зроблені з дерева і шкіри, також залишилися цілими. Таке збереження органічної речовини може допомогти точно визначити, де і коли були виготовлені мечі, зазначає National Geographic.

Другою в списку National Geographic стала нова статуя, виявлена на острові Пасхи, а номером три - відкриття раніше невідомого міста майя на півострові Юкатан в Мексиці.

Археологічні знахідки в Ізраїлі

В Іудейській пустелі знаходиться понад 800 печер. Багато з них містять археологічні знахідки, і протягом багатьох років ця територія була об'єктом нападу грабіжників, які потім незаконно продавали знахідки.

Намагаючись каталогізувати та зберегти багату археологічну спадщину району та запобігти розграбуванню, печерний Регіон Юдейської пустелі зараз є об'єктом археологічного багаторічного проекту.

Вас також можуть зацікавити новини: