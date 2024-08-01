Незабаром знайдені предмети будуть виставлені в Подржіпському музеї.

На полі в Чехії археологи знайшли скарб артефактів бронзової доби під час планових досліджень. Бронзові предмети, серед яких вісім нарукавних кілець, дві шпильки, вісім сокир та один наконечних списа, були знайдені поблизу міста Будіне-над-Огржі, яке знаходиться близько за 56 кілометрів на північний захід від столиці Чехії, пише Live Science, посилаючись на Міжнародне радіо Праги.

Дослідники вважають, що більшість предметів, які вони виявили за допомогою металошукачів, датуються приблизно 1600 роком до нашої ери.

"Більшість предметів характерні для середнього бронзового віку, і лише одна сокира належить до більш раннього періоду", - зауважив доцент Музею регіону Ржіп і Університету Яна Євангеліста Пуркіне і куратор скарбу Мартін Трефни. Відео дня

Одна сокира є ще старішою і датується епохою ранньої бронзи.

"Сокири могли використовуватися як інструменти або зброя. Остання функція також відноситься до наконечників списів. Браслети були прикрасами для передпліччя, а шпильки слугували або для застібання одягу, або, наприклад, для укладання жіночого волосся", - пояснив Трефни.

Наразі археологи поки не можуть зрозуміти, чому скарб закопали, проте розглядають три версії.

"У першому випадку ми припускаємо, що скарби мали вотивну функцію, тобто слугували жертвоприношеннями божествам. У другому випадку ми говоримо про економічну функцію, коли скарби інтерпретуються як, наприклад, сховище для виробників даних предметів. Крім того, поховані предмети могли відображати кризову ситуацію, коли необхідно було сховати речі, наприклад, від ворогів", - наголосив куратор скарбу.

За словами Трефни, знайдений скарб може коштувати "мільйони крон". (Один мільйон чеських крон становить близько 42 500 доларів США).

"Всі предмети свідчать про технологічний прогрес бронзоливарників і обробників бронзи в Центральній Європі 3500 років тому. Склад скарбу також сприяє розумінню ведення війни, ремісничих технік і сучасної моди того часу. Враховуючи, що скарби можуть мати ритуальне значення, вони також можуть розповісти дещо про сучасну релігію", - підкреслив Трефни.

Також Міжнародне радіо Праги повідомляє, що незабаром знайдені предмети будуть виставлені в Подржіпському музеї.

Археологічні знахідки - останні новини

Як писав УНІАН, в одному з чумних поховань у Нюрнберзі археологи знайшли тисячі зелених скелетів. За словами вчених, рештки стали зеленими через мідну фабрику, яка в XIX столітті викидала відходи в землю.

"Ми були здивовані, коли побачили такий колір. Досі ми бачили таке тільки з кістками тварин", - зазначила археологиня Мелані Лангбайн.

Також повідомлялось, що у Рівненській області археологи виявили артефакти трипільської культури та піч X століття.

"Ми виявили фрагменти розбитої глиняної ливарної форми з шаром запеченого кольорового металу всередині. Робоча частина ливарної печі була викладена колом діаметром 1,1 м з масивної цегли розміром 31х17х7 см. Ще, зачищаючи ливарню, ми помітили, що вона підозріло похилена і під нею є якась пляма. Як виявилося, це була пляма підземної споруди. На момент спорудження ливарні привхідна частина цієї споруди згоріла і її закидали будівельним сміттям. Нам вдалося дослідити фрагмент підземелля", - розповів науковець Павло Нечитайло.

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