Чиста вода і політична влада були нерозривно пов'язані, про що свідчить те, що найбільші водойми були побудовані біля палаців і храмів.

Древні королі майя, можливо, вже підказали сучасним людям, як впоратися з водною кризою.

Дослідження встановило, що стародавні люди використовували водні рослини і квіти для фільтрації і очищення води у водоймах, з яких вони брали воду для своїх потреб, пише Newsweek. При цьому, вчені зазначили, що сучасним людям є чому повчитися у майя в боротьбі з посухою, яка стала занадто поширеною в різних частинах Землі.

Науковці відзначили, що водяні лілії були яскравим символом "класичного царства майя". Вони ростуть тільки в чистій воді, і їх рештки були виявлені в залишках кількох водойм майя. Це вказує не тільки на те, що їхні методи були ефективними, але й на кроки, які вони робили, щоб зберегти лілії живими. Майя, ймовірно, використовували глину, щоб запобігти просочуванню будь-яких забруднень у водойми та впливу на лілії.

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У дослідженні наголошується, що водойми майя використовували більше 1000 років і вони ефективно забезпечували водою десятки тисяч людей навіть в екстремально посушливі сезони.

"Більшість великих міст майя виникли в районах, де не вистачало річок, але були хороші сільськогосподарські ґрунти", - сказала професор антропології Університету Іллінойсу Урбана-Шампейн Ліза Лусеро. "Вони компенсували це будівництвом систем резервуарів, які починалися з невеликих, а потім ставали більшими і складнішими. Водосховища Тікаля могли вміщати понад 900 тис. куб м. води", - навела приклад фахівець.

"Чиста вода і політична влада були нерозривно пов'язані, про що свідчить те, що найбільші водойми були побудовані біля палаців і храмів", - зазначила Лусеро.

Головним завданням цієї стародавньої цивілізації було зберегти воду достатньо чистою для пиття. Для цього майя використовували рогіз, осоку і очерет. Ці рослини ефективно фільтрували воду і очищали її від азоту і фосфору.

Техніка з використанням рослин дозволяла майя забезпечувати населення водою до тих пір, поки їх землі не охопила сильна посуха між 800 і 900 роками нашої ери, говориться в дослідженні.

"Як і ми, майя також будували канали та дамби для направлення та зрошення. Вони навіть були здатні транспортувати воду на великі відстані", - відзначили науковці і додали, що сучасний досвід добре б поєднувався з практикою майя, щоб протистояти посухам.

Цивілізація майя

Цивілізація майя налічує майже 4 тис.років. Вона охоплювала територію сучасного Белізу, Гватемали, Гондурасу, Сальвадору і деяких районів Мексики. Вчені невтомно вивчають цю цивілізацію і часто роблять приголомшливі відкриття.

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