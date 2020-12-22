Китайська ракета-носій середнього класу "Чанчжен-8" здійснила перший політ і вивела на орбіту п'ять супутників.
У нинішньому вигляді ракета має одноразову конструкцію, але в майбутньому у неї з'явиться частково багаторазова модифікація з першим ступенем, що здійснює реактивну посадку подібно Falcon 9, повідомляє "Сіньхуа".
22 грудня ракета "Чанчжен-8" здійснила перший політ, однак у повністю витрачуваній конфігурації. Ракета стартувала з космодрому Веньчан і успішно вивела п'ять супутників на розрахункову орбіту. У одноразовій конфігурації ракета здатна виводити на сонячно-синхронну орбіту висотою 700 кілометрів вантаж масою 4,5 тонни. Майбутня багаторазова конфігурація буде здатна виводити меншу масу, але точні параметри, як і дата запуску, поки невідомі.
Багаторазові ракети в Китаї
У Китаї є кілька проектів багаторазових ракет: приватні, такі як Linkspace, і державний проект "Чанчжен-8". Вперше про те, що "Чанчжен-8" буде частково багаторазовою, стало відомо в 2018 році. Тоді конструктор Лун Лехао розповів, що ракета буде використовувати реактивну посадку, причому сідати буде об'єднаний блок із центральним і бічними прискорювачами. Перед посадкою ракета буде випускати посадочні опори, а управління відбуватиметься за допомогою аеродинамічних рулів.
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