В Африці 'народжується' новий океан: дослідження свідчать, що континент поступово розколюється

Геологи вважають, що під регіоном Афар розташований стовп гарячої речовини, який сприяє розриву земної кори.

Африка повільно розділяється вздовж гігантської тріщини, яка за мільйони років може перетворитися на новий океан між двома великими масивами суші, пише Newsweek з посиланням на нові дослідження.

Зазначається, що розлом проходить через Східноафриканську рифтову систему (East African Rift, EAR). Саме тут східна частина континенту - Сомалійська плита - поступово віддаляється від більшої Нубійської плити, що формує решту Африки. Процес відбувається надзвичайно повільно: плити зміщуються лише на кілька міліметрів на рік. Для повного розколу знадобляться десятки мільйонів років.

На півночі Нубійська й Сомалійська плити також віддаляються від Аравійської плити, формуючи Y-подібну систему розломів. Усі три плити сходяться в регіоні Афар в Ефіопії - це так званий "потрійний вузол" - одне з небагатьох місць на Землі, де зустрічаються одразу три тектонічні рифти: Ефіопський, Червоного моря та Аденської затоки.

Східноафриканський рифт сформувався ще в міоцені, близько 25 мільйонів років тому. Він бере початок у районі Афарського вузла й простягається приблизно на 3 500 кілометрів - від Червоного моря до Мозамбіку. Його східна гілка проходить через Ефіопію та Кенію, а західна дугою тягнеться від Уганди до Малаві.

У регіоні Афар, йдеться у статті, земна кора вже значно стоншена, а окремі ділянки лежать нижче рівня моря. Два "рукави" рифту вже занурені під води Червоного моря та Аденської затоки. Вчені припускають, що коли долина між ними опуститься достатньо низько, морська вода почне заповнювати її, формуючи новий океанічний басейн. Геофізикиня з Virginia Tech Д. Сара Стемпс пояснила:

"Швидкість розтягування найбільша на півночі, тому саме там ми першими побачимо формування нового океану".

За оцінками, плити розходяться в середньому на близько 7 міліметрів (0,28 дюйма) на рік. Тож для появи повноцінного океану знадобляться мільйони років. Водночас уже зараз цей повільний процес може впливати на життя людей через підвищені сейсмічні та вулканічні ризики.

Що відбувається в надрах Землі

Земна кора складається з 15–20 тектонічних плит, які повільно "плавають" над розплавленою мантією. Геологи давно вважають, що під регіоном Афар розташований мантійний плюм - стовп гарячої речовини, яка піднімається з глибин і сприяє розриву земної кори.

Дослідження, опубліковане цього місяця в Journal of African Earth Sciences, дало нові дані про магнітну структуру кори в регіоні Афар та механізми розколу Африки. Аналіз магнітних даних кінця 1960-х років показав, що спочатку розійшлися Африка та Аравія - уздовж єдиного розлому після формування рифтів Червоного моря та Аденської затоки. Африканський рифт виник пізніше - ймовірно, під впливом потужного "суперплюму", який і досі активний.

Інше дослідження, опубліковане в червні в Nature Geoscience, припускає, що процес розколу може бути спричинений своєрідними "пульсаціями" розплавленої породи, які піднімаються з глибин Землі.

"Ми з’ясували, що мантія під Афаром не є однорідною чи стабільною - вона пульсує, і ці пульсації мають різні хімічні характеристики", - зазначила провідна авторка дослідження, геологиня Емма Воттс.

За її словами, ці висхідні потоки частково розплавленої мантії спрямовуються плитами, що розходяться зверху. "Це важливо для розуміння взаємодії між надрами Землі та її поверхнею", - додала вона.

