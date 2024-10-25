Астрономи поки не можуть встановили, що це за об'єкти, але висунули нове припущення про те, чим вони можуть бути.

Астрономи висунули нову гіпотезу про те, що створило пари об'єктів, названих JuMBO.

Рік тому астрономи виявили дивні пари незрозумілих об'єктів, що обертаються по орбіті в туманності Оріона. Тепер учені запропонували нове потенційне пояснення цих явищ, тоді як інші дослідники задаються питанням, чи існують вони взагалі, пише The New York Times.

Як заявила Розальба Перна, астрофізик-теоретик з Університету Стоуні-Брук, у фахівців не так вже й багато впевненості в їхньому існуванні, але "навіть просто наявність одного з них зробила б революцію в тому, що ми вважали можливим" для утворення зірок і планет.

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За допомогою телескопа Джеймса Вебба, астрономи вивчають туманність Оріона в найдрібніших подробицях, демонструючи блискучі закручені хмари пилу і газу, які дадуть початок сотням зірок протягом декількох мільйонів років.

Вчені Марк Маккогріан з Інституту астрономії Макса Планка в Німеччині та Семюел Пірсон з Європейського космічного агентства в Нідерландах, знайшли понад 40 пар об'єктів, схожих за масою на Юпітер, які плавають усередині туманності. Вони назвали ці об'єкти JuMBO.

Зірки утворюються в результаті гравітаційного колапсу пилу і газу, але JuMBO виявилися занадто маленькими, щоб пройти цей процес, що передбачає, що вони утворилися як планети навколо зірок, які потім були викинуті. Однак їхня присутність парами ускладнює цей сценарій. Малоймовірно, що десятки пар планет, викинутих зіркою, зрештою будуть обертатися одна навколо одної через їхнє слабке гравітаційне тяжіння.

Інші фахівці - Джессіка Даймонд і Річард Паркер з Університету Шеффілда в Англії допустили, що об'єкти могли утворитися як зірки. Але їхнє зростання потім було зупинене жменькою набагато більших зірок у туманності, званих зірками OB, які в 40 разів важчі за Сонце.

"Зірки OB - найбільші зірки в Оріоні", - сказала Даймонд і додала. - "Подумайте про OB як про зоряних хуліганів, які не дали своїм братам JuMBO перетворитися на справжні зірки".

Майже всі зірки, включно із Сонцем, формуються як множинні, фрагментуючись з однієї зіркоутворювальної грудки пилу і газу. Це пояснює, чому так багато JuMBO знаходяться парами: вони являють собою подвійні зоряні ядра, народжені разом, але ніколи не досягають свого розміру.

Після того, як були виявлені JuMBO, було представлено низку інших пояснень того, чим вони можуть бути.

Інші ідеї включають в себе те, що космічні промені затримали зростання об'єктів, або що вони дійсно могли бути викинутими планетами, які якимось чином зуміли зчепитися, коли їх викинуло із зірки.

Проте залишається також можливість того, що об'єкти - це просто яскраві фонові зірки, які пронизують туманність, і нічого таємничого в них немає.

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