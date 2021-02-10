Компанія Facebook проаналізувала скарги користувачів соціальної мережі на показ політичної реклами у стрічці новин й вирішила удосконалити підбір такого контенту.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
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«Протягом наступних кількох місяців ми працюватимемо над тим, щоб краще зрозуміти різні вподобання людей щодо політичного контенту, й протестуємо низку підходів. Як перший крок ми тимчасово скоротимо поширення політичного контенту у стрічці новин для невеликого відсотка користувачів у Канаді, Бразилії та Індонезії цього тижня, а у США – наступного», – інформує Facebook.
У ході тестів компанія хоче покращити способи ранжування політичної реклами у стрічках новин з використанням різних джерел. Потім соціальна мережа визначить підходи, які використовуватиме у майбутньому.
У тести не будуть включати контент державних агентств і служб.
При цьому Facebook не видаляє політичну рекламу повністю.
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