Китай виявив нове величезне родовище золота та міді там, де його не мало б бути

Відкриття родовищ у провінції Аньхой може допомогти забезпечити збереження стратегічних запасів Китаю.

Китай виявив нове велике родовище міді та золота в районі Чатін міста Сюаньчен провінції Аньхой. Ця знахідка дозволить створити велику ресурсну базу у Східному Китаї.

Видання chinadaily.com.cn повідомляє, що родовище, розташоване в глибині дельти річки Янцзи, знаходиться під вулканічним басейном. Основне рудне тіло має довжину близько 1,2 кілометра і ширину 1,1 км, а його максимальна видима товщина в одній свердловині сягає 1 371 метра.

Попередні оцінки показують, що потенційні ресурси міді порівнянні з ресурсами кількох великих мідних рудників, кожен з яких налічує понад 500 000 метричних тонн, тоді як потенційні ресурси золота перевищують ресурси більш ніж дюжини великих золотих рудників, кожен з яких налічує понад 20 тонн.

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Супутні корисні копалини, зокрема срібло та сірка, також можуть бути комплексно видобуті та використані.

Ця знахідка ставить під сумнів усталену в міжнародній геології думку про те, що великі порфірові мідні родовища важко утворюються в екстензійних вулканічних басейнах.

Ціни на мідь – останні новини

Останнім часом ціни на мідь коливаються поблизу рекорду. Так, 17 серпня метал знову наблизився до максимуму, а різниця між найкращою ціною купівлі та найкращою ціною продажу на Лондонській біржі металів досягла екстремальних значень.

26 серпня мідь дорожчала четвертий день поспіль, знову наближаючись до рекорду. На ринку все ще зберігається дефіцит короткострокових запасів, незважаючи на ослаблення гострого дефіциту, що спостерігався минулого тижня.

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