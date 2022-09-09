Команда дослідників охолодила атоми ітербію приблизно до мільярдної частки градуса вище абсолютного нуля.

Група вчених в університеті Кіото створила найхолоднішу матерію у Всесвіті. Вона в три мільярди разів холодніша за міжзоряний простір.

Про це повідомляє Space.

Для експерименту вчені використовували ферміони, якими фізики називають будь-які частинки в складі матерії. Вони охолодили атоми ітербію приблизно до мільярдної частки градуса вище абсолютного нуля, гіпотетичної температури, при якій рух атомів припинився б.

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Для охолодження використовувалися лазери. Проведений експеримент моделює модель квантової фізики, вперше запропоновану в 1963 році фізиком-теоретиком Джоном Хаббардом. Вона дозволяє атомам демонструвати такі незвичайні квантові властивості як надпровідність.

Зазначається, що міжзоряний простір ніколи не буває настільки холодним, оскільки рівномірно заповнений реліктовим випромінюванням. На думку вчених, створена матерія холодніше навіть туманності Бумеранг, яка є найхолоднішою відомої області космосу. Там температура всього на один градус вище абсолютного нуля.

Як раніше повідомляв УНІАН, Великий адронний колайдер виявив докази існування трьох небачених раніше частинок.

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