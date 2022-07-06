Фізики кажуть, що знайшли в даних Великого адронного колайдера свідчення існування трьох нових комбінацій кварків.

На Великому адронному колайдері (БАК) виявлені докази існування трьох небачених раніше частинок.

Про це повідомляє Universe Today.

Фізики кажуть, що знайшли в даних Великого адронного колайдера свідоцтва існування трьох небачених раніше комбінацій кварків.

Три екзотичних типу частинок, які включають в себе дві комбінації з чотирьох кварків, відомі як тетракварки, плюс одиниця з п'яти кварків, звана пентакварком, повністю узгоджуються зі стандартною моделлю - теорією, що описує структуру атомів, якій вже кілька десятків років.

Вчені сподіваються, що нинішній запуск БАК надасть докази того, що фізика виходить за рамки стандартної моделі й пояснює природу загадкових явищ, таких як темна матерія. Такі докази можуть вказувати на нові масиви субатомних частинок або навіть на додаткові вимірювання у нашому Всесвіті.

Нагадаємо, Великий адронний колайдер був побудований протягом 1998-2008 років на 100-метровій глибині під територіями Франції та Швейцарії і є кільцевим тунелем довжиною 27 кілометрів. У ньому розташований прискорювач заряджених елементарних частинок (протонів). При зіткненні на швидкостях, близьких до швидкості світла, повинні народжуватися нові елементарні частинки.

Як повідомляв УНІАН, Європейський центр ядерних досліджень у вівторок, 5 липня, після трирічної перерви знову запустив Великий адронний колайдер.

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