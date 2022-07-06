На Великому адронному колайдері (БАК) виявлені докази існування трьох небачених раніше частинок.
Про це повідомляє Universe Today.
Фізики кажуть, що знайшли в даних Великого адронного колайдера свідоцтва існування трьох небачених раніше комбінацій кварків.
Три екзотичних типу частинок, які включають в себе дві комбінації з чотирьох кварків, відомі як тетракварки, плюс одиниця з п'яти кварків, звана пентакварком, повністю узгоджуються зі стандартною моделлю - теорією, що описує структуру атомів, якій вже кілька десятків років.
Вчені сподіваються, що нинішній запуск БАК надасть докази того, що фізика виходить за рамки стандартної моделі й пояснює природу загадкових явищ, таких як темна матерія. Такі докази можуть вказувати на нові масиви субатомних частинок або навіть на додаткові вимірювання у нашому Всесвіті.
Нагадаємо, Великий адронний колайдер був побудований протягом 1998-2008 років на 100-метровій глибині під територіями Франції та Швейцарії і є кільцевим тунелем довжиною 27 кілометрів. У ньому розташований прискорювач заряджених елементарних частинок (протонів). При зіткненні на швидкостях, близьких до швидкості світла, повинні народжуватися нові елементарні частинки.
Як повідомляв УНІАН, Європейський центр ядерних досліджень у вівторок, 5 липня, після трирічної перерви знову запустив Великий адронний колайдер.