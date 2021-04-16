Значна частина особистих даних інтернет-користувачів може бути використана кіберзлочинцями у шкідливих цілях або продана на чорних ринках.

Фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення, експерта в області кіберзахисту – компанії ESET розповіли, як скоротити витік особистих даних інтернет-користувачів, таких як: інформації в соцмережах, електронних листах і месенджерах, інформації про онлайн-платежі, історії місцеперебувань, щоб вони не потрапили до рук зловмисників.

Як повідомляють в компанії ESET, перераховані види інформації – це лише частина даних, які складають цифровий слід кожної людини. Повнота цього цифрового портрета залежить від конкретних звичок поширення особистої інформації та ставлення до конфіденційності інтернет-користувача.

"Значна частина ваших даних може бути використана кіберзлочинцями у шкідливих цілях або продана на чорних ринках. Навіть якщо ви вважаєте, що ваші дані нікого не цікавлять, в інтернеті жертвою кіберзлочинців може стати кожен. Однак, хороша новина полягає в тому, що існує досить багато способів зменшення свого цифрового сліду. Наявність ризиків зовсім не означає, що варто перестати використовувати інтернет-сервіси, але необхідно дотримуватися балансу між приватністю й зручністю", - повідомили в компанії ESET.

Конфіденційність в соціальних мережах

Згідно з повідомленням, перший крок у зменшенні цифрового сліду - це перевірка основних налаштувань конфіденційності в соцмережах: хто саме може переглядати ваші публікації й особисті дані та скільки інформації вони можуть бачити. Далі необхідно очистити список друзів: почніть із видалення з друзів усіх незнайомців, яких ви навіть не пам'ятаєте, а потім переходьте до знайомих, яких ви не дуже добре знаєте, а також до людей, із якими перестали спілкуватися.

"Якщо ви думаєте, "яка різниця, хто бачить мої публікації?", насправді це має велике значення. З ваших соціальних мереж можна отримати багато інформації, яку потім можна використовувати у шкідливих цілях", - підкреслили в ESET.

Наприклад, відомо багато випадків, коли шахраї збирали інформацію про звички знаменитостей, відстежуючи їхні акаунти в Instagram, щоб пограбувати їхні будинки.

Перевірка відвідуваних сайтів

Більшість людей мають десятки, а може й сотні різних акаунтів в інтернеті - різні веб-сайти для покупок, фітнес-додатки, кулінарні сайти, ігри та багато інших. Як відзначають в ESET, кожен із цих сайтів і додатків зберігає різні типи конфіденційної інформації, яка може зацікавити зловмисників, зокрема ім'я, дату народження й номер телефону.

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Щоб полегшити процес реєстрації, сьогодні доступна технологія єдиного входу через облікові записи Google, Facebook або Apple. І оскільки майже ніхто не має повного списку всіх сайтів, магазинів і додатків, у яких реєструвався протягом багатьох років, опція єдиного входу може стати в нагоді. Незалежно від того, який саме обліковий запис ви використовували, усі вони дають можливість з'ясувати, які сторонні програми мають до нього доступ.

Скасування підписок на розсилки

Як додають фахівці з кібербезпеки, ще один спосіб зменшити свій цифровий слід - це скасування підписок на електронні розсилки новин, які ви отримуєте. Багато підписок підключаються автоматично при створенні облікових записів у різних сервісах і інтернет-магазинах, які потім відправляють вам електронні листи з новинами й різними пропозиціями знижок на товари та послуги.

Більшість людей не читають дрібний шрифт при реєстрації, а просто автоматично все підтверджують, щоб швидше її закінчити. Тому в кінцевому підсумку такі користувачі мають сотні непрочитаних рекламних листів.

"Після очищення пошти від непотрібних підписок, розумним кроком буде створення окремої адреси електронної пошти, яка буде використовуватися для покупок", - радять в компанії ESET.

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При цьому, експерти підкреслили, що процес мінімізації цифрового сліду не обмежується згаданими вище кроками. Ще одним важливим інструментом для зменшення цифрового сліду є віртуальна приватна мережа (VPN), яка працює як зашифрований тунель для вашого інтернет-трафіку і захищає Вас від відстеження.

"Ви також можете використовувати перевірка конфіденційності Google і інші інструменти, щоб побачити, які дані сервіс зберігає і припинити це за потреби. Крім цього, якщо вам цікаво дізнатися, яку інформацію про вас має Twitter або Facebook, ви можете завантажити копію всіх даних, яку вони зберігають", - додали в ESET.

Як повідомляв УНІАН, в Україні щодня фіксується близько 300 тис. нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому, знайти хакерів-зловмисників украй складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз із метою їхнього подальшого блокування.

Компанія ESET - провідний розробник рішень у галузі комп'ютерної безпеки та експерт у сфері ІТ-безпеки. Компанія була заснована в 1992 році в Словаччині й на сьогодні представлена більш ніж у 180 країнах світу.

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Автор: Григорій Бондар