Китай вперше у своїй історії успішно повернув назад багаторазову ракету, як у Маска (відео)

Китайці тривалий час намагалися "скопіювати" ракету Falcon 9 від SpaceX.

У п'ятницю КНР успішно запустила нову ракету-носій "Чанчжен-10B" з космодрому Веньчан у південній провінції Хайнань. Про це повідомляє "Сіньхуа".

Під час запуску китайці здійснили контрольоване повернення першого ступеня ракети-носія, що стало великим досягненням для Пекіна. Раніше освоїти цю технологію змогли лише американські компанії SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса.

Повідомляється, що ракета-носій "Чанчжен-10B" вивела корисне навантаження на задану орбіту. Після відокремлення від другого ступеня перший ступінь "спіймали" на морській платформі за допомогою системи сіткового захоплення.

"Чанчжен-10B" – довідка

"Чанчжен-10B" є багаторазовою комерційною ракетою-носієм на рідкому паливі, розробленою Китайською корпорацією аерокосмічної науки і технологій (China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC).

Довжина ракети становить близько 63 м, а діаметр – 5 м. Стартова тяга "Чанчжен-10B" сягає приблизно 890 тонн, а стартова маса – близько 760 тонн. У багаторазовій конфігурації ракета може виводити на низьку навколоземну орбіту до 16 тонн корисного навантаження.

Це загадом можна порівняти із показником Falcon 9, хоча остання може виводити і дещо більш важкі вантажі.

Багаторазові ракети – інші новини

У той час як Китай робить свій перший крок, SpaceX готується до нової революції.

Вона пов’язана із повністю багаторазовою системою Starship, яка є найбільшою за розмірами, масою, потужністю та вантажопідйомністю ракетою у світі. Ані Пекін, ані американські конкуренти Маска сьогодні не мають нічого подібного.

Найближче до SpaceX зі рівнем технологій багаторазового використання знаходиться компанія Blue Origin, яка створила нову ракету New Glenn. Вона вже літає, але не може похвалитися такою ж надійністю, як Falcon 9 або Falcon Heavy.

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