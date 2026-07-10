Китай попередив Росію не застосовувати ядерну зброю проти України, - Зеленський

Представники Китаю поділилися про таку чітку позицію, донесену до Москви, з європейськими країнами.

Китай попередив Росію, що не може бути й мови про можливість застосування ядерної зброї у війні проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

"Ми з Президентом Трампом обговорили Китай, його роль в цій війні, участь або потенційну участь, його можливості", - сказав Зеленський.

Також глава держави повідомив, що в межах саміту НАТО з кількома європейськими лідерами розмова стосувалася ролі Китаю щодо закінчення російської війни.

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"Тут змінилась трішки ситуація. Вони мені сказали, деякі європейські лідери, що вони спілкувалися з представниками Китаю, і Китай дуже серйозно, дуже жорстко, чітко відреагував на медіапрояви в Росії щодо тих чи інших можливостей ядерного застосування, застосування ядерної зброї", - відзначив Зеленський.

Як зауважив президент України, в російських медіа можна було почути голоси про те, що "а якщо ми відповімо на удари українців ядерною зброєю?".

"Дуже важливо підкреслити, що не тільки європейці, не тільки Америка, а Китай. І мені здається, що це вперше вони дуже чітко і дуже жорстко відреагували, що це… Прям відреагували, як сказали мені лідери, в ультимативній формі, що не може бути навіть думок про застосування ядерної зброї", - наголосив Зеленський.

Погрози РФ щодо ядерної зброї

Як повідомляв УНІАН, нещодавно прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заговорив про можливість застосування ядерної зброї, якщо існуватиме "загроза існуванню російської держави".

Водночас The Hill писав, що Європі не варто піддаватися ядерному шантажу Росії, як це вже зробила Україна. Через відсутність успіхів окупаційної армії у війні проти України російський диктатор Володимир Путін знову почав порушувати питання про застосування ядерної зброї.

На думку колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, питання ядерного удару проти України може постати перед Путіним у тому разі, якщо розпочнеться колапс російського фронту в Україні і коли кремлівський правитель вирішить, що існує реальна загроза його режиму.

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