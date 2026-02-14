Для купання відкрили річку, яку 70 років тому оголосили 'мертвою' через забруднення

Тепер на річці відкривають схвалені місця для купання.

Лондонська річка Темза ось-ось отримає своє перше офіційне місце для купання. Про це повідомляє The Independent.

Зокрема повідомляється, що для купання відкриють ділянки Темзи в районах Гемі та Кінгстон - це південно-західна частина так званого Великого Лондона.

За словами місцевих чиновників, це свідчення "значного покращення" якості води в річці, яка була оголошена біологічно мертвою в 1950-х роках через сильне забруднення.

Досягнення статусу річки, де можна купатися, означає, що місця для купання проходитимуть регулярні перевірки якості води, що надаватиме громадськості важливу інформацію щодо безпеки плавання, веслування та водних видів спорту. Місцеві громади та активісти очікують, що цей крок призведе до ще більших зусиль щодо очищення річок та прибережних вод Британії.

"Річки та пляжі є серцем багатьох громад, де люди збираються разом родинами, а плавці різного віку відчувають переваги безпечного перебування на свіжому повітрі", - заявила міністр водних ресурсів Британії Емма Гарді.

У 2025 році 87% визначених місць для купання у Великій Британії отримали оцінку "відмінно" або "добре", а 93% відповідали принаймні мінімальному стандарту, проте 7% – 32 місця – по всій Англії не відповідали мінімальним стандартам якості води.

Також, разом з Темзою, влада розгляне ще 12 місць, де можливе облаштування купальних зон:

Літл-Шор, Амбл, Нортумберленд – піщаний півмісяць між річкою Кокет і Північним морем, популярний серед місцевих жителів;

Ньютон і Носс-Крікс, Девон – вузька припливна затока недалеко від річки Єлм у районі видатної природної краси Південного Девону;

набережна острова Канві, Ессекс – улюблений піщаний пляж для сімейного відпочинку;

пляж Сендгейт Гранвілл Парад, Кент – гальковий пляж, який використовують плавці та каякери;

Сади королеви Єлизавети, Солсбері, Вілтшир – де річка Ейвон протікає через зелений простір, відкритий на початку 1960-х років на честь коронації королеви Єлизавети II;

Іст-Біч у Вест-Бей, Брідпорт, Дорсет – місце зйомок драми ITV "Бродчерч";

Луг Пенгборн, Беркшир – лука та річка в місцевості, що надихнула на створення "Вітру у вербах";

річка Фоуї в Лоствітілі, Корнуолл – припливна річка, що протікає через центр міста;

річка Свейл у Річмонді, Північний Йоркшир – з вражаючими водоспадами через вапнякові сходи;

Соколине лугове, Бангей, Саффолк – громадський простір на березі річки Вейвні.

Темзу забруднювали ще з часів бронзового віку

За останні два століття з дна річки Темзи в Англії було витягнуто сотні людських кісток, і нове дослідження цих рештків показує, що більшість із них датується бронзовим і залізним століттями.

Дослідники вивчають скелети з Темзи з 19 століття. Одна з ранніх теорій полягала в тому, що трупи потрапили туди після битви між кельтами і римлянами. А наприкінці 20 століття експерти припустили, що більшість тіл потрапило у воду внаслідок ерозії поховань на березі річки та утоплення жертв.

Однак радіовуглецеве датування показало, що кістки з Темзи датовані від 4000 р. до н. е. по 1800 р. н. е. - проміжок майже в 6000 років. Але більшість із них відносяться до бронзового століття (2300 - 800 рр. до н. е.) і залізного віку (800 р. до н. е. - 43 р. н. е.), і їх було знайдено у верхніх течіях річки.

Точна причина, як і чому тіла людей потрапляли у річку, незрозуміла, але вчені підозрюють, що це було частиною ширшої тенденції на північному заході Європи, коли доісторичні люди навмисно поміщали ритуально важливі останки у воду. Тобто йдеться про поховання покійників у річці.

