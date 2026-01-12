Тисячолітні запаси криги в Антарктиді тануть, а нові не формуються, - вчений

Найпівнічніші райони Антарктиди вже схожі місцями на тундру.

Через глобальне потепління запаси криги в Антарктиді, що накопичувалися впродовж тисяч і мільйонів років, тануть, а новий лід майже не формується. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів метеоролог-озонометрист, керівник 30-ї Української антарктичної експедиції Олександр Полудень.

Сезон без нового льоду

За попередній сезон в районі української антарктичної станції "Академік Вернадський" майже не утворився новий лід. Протягом року середня температура повітря коливалася в проміжку від -2 до +2 °C. Цього замало для утворення значних запасів криги, адже солона океанічна вода починає замерзати, коли її температура опускається до -1,9 °C і нижче.

"Температура води не опустилася достатньо низько, тому нового льоду майже не з’явилося", - розповів Полудень

Танення старої криги і відсутність нової створює великі проблеми для місцевої фауни, каже науковець. Якщо в теплому кліматі тварини виживають завдяки лісам, то в Антарктиді – завдяки кризі, яка слугує і укриттям від хижаків, і територією для харчування.

За словами науковця, 80 років тому середньорічна температура в районі, де зараз стоїть українська наукова станція, становила -5,5 С°. Тепер же вона зросла до -1,8…-2 С°.

4 землетруси за сезон

Як розповів Олександр Полудень, минулий сезон відзначився не лише відсутністю криги, але й підвищеною сейсмічною активністю регіону. За рік неподалік від "Академіка Вернадського" сталося чотири землетруси з епіцентрами десь у протоці Дрейка.

"Наш гідрологічний пост "вловив" хвилю, як цунамі. Вона була невелика, але все ж дійшла до нас. За такий період чотири землетруси - це багато. Раніше я такого не спостерігав", - зазначив вчений.

Як писав УНІАН, в регіоні Амазонія вчені фіксують формування так званого "гіпертропічного" клімату, якого не було на землі кілька мільйонів років. Ця зміна ризикує завдати значної шкоди амазонській екосистемі, що потенційно позначиться на усьому світі.

Також ми розповідали, що цього року в Південно-Східній Азії сталося кілька потужних повеней, спричинених тайфунами та ураганами. Ті своєю чергою стали сильнішими саме через глобальне потепління.

