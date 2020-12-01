В App store та Play Market з’явиться новий додаток - LG Catalogue. Доступний онлайн і офлайн, він допоможе легко обрати аудіо-техніку чи телевізор за будь-якими параметрами, а також отримати онлайн-консультацію з найближчого магазину.

Новий додаток LG Catalogue – це зручна альтернатива паперовому носію, яка стане доступною у будь-якому смартфоні. Мобільний каталог не тільки містить детальну інформацію про усі моделі телевізорів чи аудіо систем, але й пропонує дані про магазини-партнери. Тепер кожен зможе легко обрати для себе оптимальну модель та придбати її у своєму регіоні!

Сучасний цифровий формат каталогу дозволить користувачам знайомитися з новинками, та порівнювати характеристики існуючих телевізорів за схожістю або відмінностями. Більше не потрібно серфити по різних інтернет-ресурсах та плутатися у даних: з новим додатком вибір буде прозорим і впевненим.

Віртуальний Каталог телевізорів LG, який можна знайти в App store та Play Market, буде містити:

усі моделі телевізорів 2020 року та аудіо систем;

характеристики та специфікації різних моделей техніки;

перелік та адреси найближчих магазинів-партнерів;

кнопку зв’язку для отримання онлайн-консультацій.

Функціонал додатку дозволить фільтрувати техніку за шириною діагоналі, роздільній здатності або іншим особливостям, щоб звузити діапазон моделей з бажаними параметрами. Це допоможе зекономити час та не пропустити жодного привабливого варіанту.

Обрали найкращий телевізор чи аудіо, і чекаєте зарплати? Додайте в обране! Ваш новий додаток збереже результати пошуку та покаже їх, коли ви будете готові до покупки, чи захочете продовжити ознайомлення.

Новий додаток LG допоможе не тільки легко обрати, але й швидко купити модель, яка сподобалася. Він містить інформацію про усі магазини-партнери, які реалізують техніку LG. Більше того, використовуючи геолокацію, програма сама визначить ваше місцезнаходження, та запропонує найближчі торгові точки, де можна побачити моделі вживу, дізнатися про наявність, чи замовити швидку доставку додому.

Є додаткові запитання? Дізнатися більше та купити техніку можна, не виходячи з дому! В додатку є необхідні контакти промоутерів, з якими можна зв’язатися за допомогою звичних месенджерів (Viber чи Telegram), та отримати онлайн-консультацію експерта найближчого магазину. Нові часи потребують сучасних рішень, і LG своєчасно впроваджує їх через свій додаток.

Розробники потурбувалися про те, щоб використовувати цифровий каталог можна було будь-де без жодних перешкод. Достатньо просто зберегти його на свій смартфоні, і він буде доступний навіть без інтернету.

Додаток Каталог телевізорів LG стане маст хев для шанувальників техніки LG, та буде корисним для тих, хто прагне познайомитися з якістю бренду!

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Автор: УНІАН