Під час війни Україна двічі виводила ракетоносій у космос: Веніславський розповів деталі

Також він повідомив, що Україна здійснила запуск ракетоносія, який може бути використаний для виводу на орбіту космічних апаратів.

Під час війни двічі було виведено ракетоносій з території України у космос на відстань 100 і 204 км. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Україна уже досягла унікальних напрацювань. Під час війни підрозділи, які входять до складу Головного управління розвідки, двічі вивели ракетоносій з території України у космос. Перший раз - на висоту понад 100 кілометрів, другий - 204 кілометри, що офіційно зафіксовано відповідними технічними засобами. Це унікальна ситуація для країни, яка перебуває у стані повномасштабної війни", - зазначив він.

При цьому політик додав, що Україна вже має технічні можливості протидіяти подібним засобам нападу ворога та уражати їх у космосі.

За його словами, було досягнуто, як унікальних технічних результатів, так і виконано суто військові задачі.

Веніславський підкреслив, що в України є ракети, про які майже ніхто не знає, але які здатні завдавати ударів по території ворога на відстані до 500 кілометрів і летіти на гіперзвукових швидкостях.

"І ми їх успішно застосовуємо в ході бойових дій. Але головне їхнє призначення - для виконання неординарних операцій", - додав він.

Нардеп повідомив, що була здійснена ще одна унікальна технічна задача.

"Україна під час війни з транспортного літака на висоті приблизно 8 тисяч метрів здійснила запуск ракетоносія, який потенційно може також бути використаний для виводу на орбіту різного роду космічних апаратів. Це було здійснено вперше на території Європейського континенту та вдруге у світовій історії. Першими таке зробили США у середині 70-х років. Але наша висота виведення є рекордною", - сказав Веніславський.

За його словами, наша країна створила повітряну систему, яка може в короткостроковому майбутньому стати повітряним космодромом, який можна буде використовувати і для мирних цілей, а також для протидії російському "Орєшніку".

"Тобто випускати ракети не з землі, а з повітря. Це дасть можливість збільшити їхню дальність ураження цілей і зробить більш ефективними, бо якраз перші кілометри атмосфери є найщільнішими і там ракета найбільше витрачає енергії", - сказав Веніславський.

Він додав, що, якщо її запускати з 8 кілометрів, то вона значно ефективніше виконує польотне завдання. За його словами, це унікальні результати роботи групи, якою керує ГУР.

Нардеп сказав, що для швидкої реалізації таких проєктів Україна має вступити в кооперацію з партнерами.

"Однак це буде дорожче, ніж ми б це робили самі. У рамках ГУР та Міноборони вже є попередні домовленості про готовність наших партнерів надавати нам супутники", - зазначив Веніславський.

За його словами, в України є потенційні технічні можливості виводити їх на орбіти, бо наша держава входить в клуб менш як десятка країн, які мають космічні технології.

Політик підкреслив, що в умовах війни, коли весь бюджет йде на сектор безпеки і оборони, на такі науково громіздкі проєкти не завжди вистачає грошей і тому є великі сподівання, що партнери більш активно співпрацюватимуть з Україною.

Загроза "Орєшніка" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, головний конструктор і співвласник української компанії Fire Point Денис Штилерман зазначав, що Росія використовувала ракету "Орєшнік" для завдання ударів по Україні лише з єдиною метою - для залякування.

За його словами, ця ракета призначена саме для несення ядерних боєголовок, і її використання для інших ударів - це просто марна трата грошей.

Штилерман вважає, що росіяни просто хотіли продемонструвати, що можуть запустити "Орєшнік". За його словами, був розрахунок, що всі злякаються в Україні та за її межами.

