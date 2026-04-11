Революція в космосі: Японія планує збудувати 'кільце' навколо Місяця

Проєкт Luna Ring може забезпечити людство енергією 24/7, але поки що існує лише на папері.

Японська компанія Shimizu Corporation просуває амбітний космічний проєкт – створення гігантського поясу сонячних панелей навколо Місяць, який зможе безперервно забезпечувати Земля чистою енергією, пише газета Adevărul.

Йдеться про концепцію під назвою "Luna Ring" ("Місячне кільце"), яку розробляють уже понад десять років. За задумом, система панелей простягнеться приблизно на 10 900 кілометрів уздовж екватора Місяця.

Головна перевага такого рішення – відсутність атмосфери на Місяці. Це означає:

Відео дня

немає хмар;

немає погодних змін;

практично безперервне сонячне освітлення.

У компанії зазначають, що сонячні панелі в космосі можуть виробляти значно більше енергії, ніж на Землі – приблизно у п’ять разів ефективніше.

Президент CSP Japan Тецудзі Йошіда заявив, що повна реалізація проєкту могла б фактично усунути потребу у викопному паливі.

Як передаватимуть енергію

За концепцією, енергія від панелей передаватиметься на Землю у кілька етапів:

кабелями – до видимого боку Місяця;

далі – через мікрохвилі та лазери;

на спеціальні приймачі на поверхні планети.

Такий підхід дозволить забезпечити безперервне живлення незалежно від часу доби.

Головна проблема – гроші

Попри футуристичність і потенційні переваги, проєкт досі залишається лише ідеєю. Його представили ще у 2011 році, однак він так і не отримав стабільного фінансування, підтримки космічних агентств, таких як JAXA чи NASA, а також чітких термінів реалізації.

Водночас у Shimizu не відмовляються від планів і вважають, що розвиток технологій та зростання космічної індустрії можуть зробити "Місячне кільце" реальністю в майбутньому.

Вас також можуть зацікавити новини: