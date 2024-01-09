Наразі Peregrine спробують якомога ближче вивести до орбіти Місяця.

Космічний апарат NASA, який 8 січня вперше за 50 років вирушив до Місяця, не зможе дістатися запланованого пункту призначення.

Як повідомила "Медуза", приватний посадковий модуль Peregrine, який вчора запустили з американського мису Канаверал, не зможе висадитися на Місяці через критичну втрату палива. Зазначається, що про технічну проблему повідомила компанія-творець модуля Astrobotic Technology вже за кілька годин після запуску.

Спочатку в компанії заявили, що незабаром після відокремлення апарату від ракети-носія була виявлена аномалія, яка "не дозволила модулю досягти стабільної орієнтації по Сонцю. Через це сонячна панель модуля не збирала енергію, а батарея розряджалася. Причина проблеми – збій у руховій системі, який призвів до "критичної" втрати палива.

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Через деякий час Astrobotic Technologies заявила, що панель апарату вдалося направити на Сонце, але відповідний напрямок Peregrine зможе підтримувати лише близько 40 годин, після чого залишиться без енергії. Тому тепер мета місії інша — вивести Peregrine якомога ближче до орбіти Місяця.

У коментарях до заяви компанії люди пишуть, що дуже засмучені такими результатами, але водночас пишаються тим, що зробити вдалося.

Американці пишуть: "Сорок годин краще, ніж нуль годин", "Хотілося отримати від місії якнайбільше корисного для науки", "Дуже сумно, але ми дуже цінуємо всі оновлення, якими ви ділитеся!".

Що передувало

Нагадаємо, 8 січня американська ракета вперше за 50 років вирушила до Місяця з посадковим апаратом NASA. Планувалося, що це стане першою посадкою американського космічного апарату на поверхню Місяця з часів місії "Аполлон" в грудні 1972 року. Зокрема, посадковий модуль Peregrine приватної космічної компанії Astrobotic стартував з мису Канаверал, штат Флорида, під час першого польоту ракети Vulcan. Остання десять років розроблялася підприємством Boeing-Lockheed United Launch Alliance. Йшлося, що це - дебютний політ для обох технологій, вартість яких 100 мільйонів доларів.

Повідомлялося, що Peregrine Mission One (PM1) несе 21 об'єкт та інструмент, серед яких - кілька невеликих наукових інструментів для NASA, наукові пакети для мексиканського космічного агентства, німецького аерокосмічного центру та Європейського космічного агентства. Також йшлося, що робот на борту - капсула, що містить понад 185 млн повідомлень від дітей з усього світу тощо. Планувалося, що місяцехід доставлятиме на Місяць людські останки через приватні компанії Celestis і Elysium Space, які надають послуги з поховання на Місяці.

Передбачалося, що апарат зробить оберт навколо планети, потім попрямує до Місяця, де спробує сісти 23 лютого.

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