Посадка модуля запланована на 23 лютого.

Американська ракета вперше за 50 років вирушила до Місяця з посадковим апаратом NASA. Це стане першою посадкою американського космічного апарату на поверхню Місяця з часів місії "Аполлон" в грудні 1972 року.

Як пише Sky News, місячний посадковий модуль Peregrine приватної космічної компанії Astrobotic стартував о 2:18 ранку за східним стандартним часом (9.18 за Києвом) з мису Канаверал, штат Флорида, під час першого польоту ракети Vulcan, яка вже десять років розроблялася підприємством Boeing-Lockheed United Launch Alliance. Це дебютний політ для обох технологій, який коштував NASA 100 мільйонів доларів.

У разі успіху Peregrine також стане першим приватним комерційним зондом, який здійснив посадку на місячну поверхню.

Відзначається, що Peregrine Mission One (PM1) буде нести 21 об'єкт і інструмент - так зване корисне навантаження. Серед них буде кілька невеликих наукових інструментів для NASA, а також наукові пакети для мексиканського космічного агентства, німецького аерокосмічного центру та Європейського космічного агентства.

На борту також буде безліч інших вантажів. Згідно з маніфестом на сайті компанії Astrobotic, що розробила PM1, робот буде нести один місячний біткойн і капсулу, що містить понад 185 000 повідомлень від дітей з усього світу. Місяцехід також буде доставляти на місяць людські останки через приватні компанії Celestis і Elysium Space, які надають послуги з поховання на Місяці.

Апарат зробить виток навколо планети, а потім попрямує до Місяця і спробує здійснити посадку 23 лютого.

Передбачається, що апарат проаналізує тонку місячну атмосферу і дізнається більше про те, як вода може переміщатися по Місяцю. Якщо вода там може бути використана для виробництва палива і кисню, то Місяць можна буде використовувати в якості перевалочного пункту для подорожей далі в Сонячну систему.

Місячні місії інших країн

Індія 23 серпня здійснила посадку космічного корабля на Місяць, ставши четвертою країною, яка досягла Місяця і першою, яка посадила корабель на південний полюс.

За кілька днів перед цим Росія також намагалася здійснити посадку на південний полюс Місяця, але її супутник "Луна-25" 20 серпня розбився при зниженні.

Також китайський космічний апарат "Чаньє-4" успішно приземлився на дальній стороні Місяця в січні 2019 року, що стало важливою віхою в космічній програмі країни. За ним послідувала місія "Чаньє-5" по поверненню зразків в 2020 році.

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