Спите 8 годин, але все одно втомлюєтеся? Вчені назвали головний фактор здорового сну

Багато хто звик вважати, що недосипання у будні можна компенсувати довгим сном у суботу, але це не так.

Люди, які стежать за своїм сном, зазвичай звертають увагу лише на одне: загальну кількість годин. Коротка ніч посеред тижня, довга в суботу – і виникає припущення, що все це врівноважується. Додатки не показують того, що, за твердженням дослідників, організм помічає найбільше.

Адже справа не в тому, як довго ви спали, а в тому, коли ви прокинулися – і чи збігся цей час із пробудженням напередодні, пише Earth.

Дослідження очолив доктор Александрос Калканіс, фахівець зі сну з Левенського католицького університету (KU Leuven) у Бельгії. Його команда проаналізувала понад 3000 записів і відібрала 59 основних досліджень, у яких використовувалися об’єктивні вимірювання часу засинання та пробудження.

Результат був незмінним.

Регулярність сну – дотримання одного й того ж часу засинання та пробудження день у день – корелювала з кращим психічним і фізичним здоров’ям. Результати не залежали від того, скільки годин люди в підсумку спали. Хаотичний графік мав свою ціну, яку не міг компенсувати жоден будильник.

Ранковий якір

З двох крайніх точок нічного сну пробудження виконує більшу роботу. Ранкове світло потрапляє в очі протягом декількох хвилин після їх відкриття, і цей сигнал передається крихітному скупченню клітин, яке, мабуть, керує щоденним розкладом організму.

Цей графік – циркадний ритм – регулює гормони, температуру тіла, пильність і відчуття голоду. Зсуньте час пробудження на дві години в суботу, і всій решті системи доведеться перелаштовуватися.

Постійний час пробудження дає тілу фіксований маркер. Відштовхуючись від нього, гормони сну та процеси травлення, схоже, повертаються до ритму попереднього дня.

Соціальний джетлаг

У цього "зсуву" вихідного дня є назва. Дослідники називають його соціальним джетлагом – це розрив між графіком, який організм обрав би сам, і тим, який нав'язують робота та навчання.

Найпоширеніший варіант: будильник на 6:30 ранку з понеділка по п'ятницю і пробудження пізнім ранком у суботу та неділю.

Масштабне наукове дослідження, в якому відстежували майже 80 000 дорослих, показало, що люди з регулярним графіком мали на 38% нижчий ризик розвитку депресії, ніж ті, чий сон був найбільш нерегулярним, – незалежно від того, скільки часу вони спали в середньому.

Час сну та психічне здоров'я

Льовенський огляд об'єднав дані про настрій, метаболізм і серце. Нерегулярний час сну супроводжувався вищими показниками депресії та тривожності, підвищеним індексом маси тіла, труднощами з регулюванням рівня цукру в крові, вищим кров'яним тиском і більшою кількістю серцево-судинних подій.

Ступінь достовірності було оцінено як помірний. Дослідження за дослідженням показували одну й ту саму закономірність, але основна причина все ще з’ясовується. Частково це може бути пов’язано з тим, що внутрішній годинник організму не збігається зі світловим днем.

Або з поведінкою, яка супроводжує нерегулярний сон: пізні прийоми їжі, алкоголь у неробочий час, пропущена ранкова активність. Що автори огляду змогли стверджувати з упевненістю: зв'язок зберігався навіть тоді, коли загальна кількість годин сну була різною.

Вимірювання розриву

Раніше дослідження сну враховували лише одне: загальний час. Нові дослідження використовують більш точні інструменти. Наручні монітори можуть відстежувати точний час сну та неспання протягом тижня або двох.

Дослідники використовують ці дані для розрахунку індексу регулярності сну – оцінки від 0 до 100, яка вимірює, наскільки передбачуваний графік сну людини. Окреме дослідження, в якому цей індекс застосовувався до 60 000 дорослих у Великій Британії, показало, що у найбільш дисциплінованих у плані сну людей ризик смерті від будь-якої причини був на 30% нижчим, ніж у найменш регулярних.

Фактично, цей показник виявився важливішим за тривалість сну. До цього синтезу жоден огляд не порівнював взаємозв'язок між психічними, метаболічними та серцевими наслідками одночасно.

Практичні поради

Практичний висновок суперечить звичному інстинкту вихідного дня. Сон до полудня, щоб компенсувати коротку ніч у п'ятницю, руйнує послідовність. Краще лягти спати раніше напередодні ввечері, щоб зберегти час пробудження незмінним.

Пробудження у вихідні, яке зміщується на годину порівняно з буднями, вважається м’яким. Дві години або більше? Це починає нагадувати патерни, які дослідження пов’язали з ризиком. Отримання ранкового світла протягом першої години після пробудження зміцнює цей "якір".

Калканіс і його співавтори підкреслили, що регулярність повинна стояти в будь-якій практичній рекомендації щодо сну поруч із тривалістю, а не під нею у вигляді примітки.

Що зміниться в майбутньому

Протягом десятиліть стандартний рецепт сну складався з одного рядка: спіть від семи до дев'яти годин. Тепер докази додають другий рядок – спіть приблизно в один і той самий час щодня. Лікарі починають запитувати про мінливість часу пробудження так само, як раніше запитували лише про загальну кількість годин.

Керівництва з громадського здоров'я щодо здоров'я серцево-судинної системи тепер розглядають регулярність як окремий вимір сну, що не залежить від того, скільки він триває. Хтось може спати повні вісім годин щоночі, але постійні переходи між пробудженням о 6 ранку та 11 ранку все одно можуть порушити внутрішній годинник організму.

Трекер сну не помиляється, зосереджуючись на тривалості, – він просто не охоплює всю картину цілком.

