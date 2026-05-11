Без наземної операції нікуди: Лукашенко висловився про можливу участь Білорусі у війні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду, в якій заявив про підготовку державної програми озброєння країни на 2026–2030 роки, повідомляє Telegram-канал Пул Первого.

Зокрема він заявив про те, що Білорусь – це "не пустеля і не українські степи", тому країні потрібна та зброя, яка буде адаптована під місцеві умови. Він сказав про це зокрема в контексті того, що саме територія Білорусі може стати театром майбутніх військових дій.

"Тому зброю треба купувати та створювати ту, яка нам буде потрібна. Але при цьому ще раз повторю – без фундаментальної зброї, якою має володіти солдат, ми жодну війну не виграємо", – сказав Лукашенко.

Він також прокоментував події на Близькому Сході, заявивши, що в сучасній війні неможливо перемогти ударами з повітря.

"Бомбили, закидали бомбами та ракетами… І що, перемогли? Ні. Без наземної операції нікуди", – зазначив Лукашенко.

На тлі цього він наголосив на тому, що в сучасній війні важливими є не лише ракети, а й "невидимість". І тому він акцентував увагу на розвитку засобів РЕБ та БПЛА, назвавши це "обовʼязковою програмою". Також він назвав цю програму "основою стримування" для потенційних противників.

Загроза з Білорусі: що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, про потенційну загрозу з боку Білорусі. Зокрема на початку травня президент повідомляв про нетипову активність на українсько-білоруському кордоні.

В ДПСУ ж повідомляли, що у Білорусі фіксується розбудова інфраструктури та розвиток логістичних можливостей. Також зазначалося, що у Білорусі є активність і у вигляді розвитку полігонів та інфраструктури, яку в перспективі може бути використано у координації з російськими силами.

