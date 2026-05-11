'Ракети до Patriot та підтримка PURL': Федоров розповів про допомогу Україні від Німеччини

Міністр оборони України Михайло Федоров подякував Німеччині за рішення, які посилюють українську оборону.

Сьогодні Німеччина – країна № 1 у світі за обсягом безпекової допомоги Україні, заявив в своєму Telegram-каналі міністр оборони України Михайло Федоров, коментуючи візит до Києва свого німецького колеги Бориса Пісторіуса.

"Вдячний Німеччині та особисто Борису Пісторіусу за системне лідерство й рішення, які реально посилюють українську оборону", - йдеться в повідомленні Федорова.

Ще український міністр додав, що, перш за все, мова йде про ракети до Patriot, підтримку PURL у найважчий зимовий період, понад $1 млрд на розвиток deep strike та mid strike-спроможностей, підтримку українських дроново-штурмових підрозділів і далекобійних артилерійських боєприпасів через Чеську ініціативу.

"Наша мета – під час візиту показати, як підтримка партнерів перетворюється на конкретний результат на полі бою. Україна вже сьогодні демонструє результати реалізації нашої стратегії оборони", - зазначив він.

Федоров повідомив, що разом із Борисом Пісторіусом вони оголосили про майбутній запуск програми Brave Germany разом з інноваційним кластером Brave1.

"Програма передбачатиме спільні гранти для розвитку рішень у сфері БпЛА, AI, зв’язку, ракетних та інших критично важливих defense tech-напрямів. Також проводитимуть спільні хакатони та matchmaking-сесії для швидкого пошуку технологічних рішень сучасної війни", - йдеться в заяві.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Німеччина та Україна планують запустити спільне виробництво далекобійних безпілотників. Він додав, що українські та німецькі компанії вже працюють над перспективними проєктами. Зокрема, мова йде про дрони з дальністю польоту менше 100 кілометрів, так і про далекобійні системи, здатні долати відстань до 1500 кілометрів. Пісторіус наголосив, що розвиток далекобійних дронів має ключове значення для стримування російських атак на військову інфраструктуру України.

Також ми писали, що Пісторус вважає, що російський диктатор Володимир Путін намагається знову переконати світ, що він хоче миру. Міністр оборони Німеччини зауважив, що очільник Кремля часто використовує обман і маневри, які спровоковані внутрішніми складнощами. Тому він радить не оцінювати обіцянки Путіна, а почекати та подивитися, чи дійсно він хоче миру. Він додав, що президент РФ "може легко і швидко досягнути миру: зупинивши вбивства, розпочавши надійне перемир'я і погодившись провести мирні перемовини без умов, які є неприйнятними для наших українських друзів".

