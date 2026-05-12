Українська розвідка розкрила деталі про бойові машини, які захищають Москву

Інтерактивну 3D-модель та понад півсотні підприємств кооперації з виробництва російської бойової машини 72В6 зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" оприлюднило ГУР МО України - саме ці установки захищають Москву. Про це заявили у пресслужбі Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, противник застосовує "Панцир" для прикриття невеликих важливих районів, точкових військових та промислових об’єктів, посилення угруповань протиповітряної оборони на малих та гранично малих висотах від масованих ударів засобів повітряного нападу. ЗРГК "Панцирь-С1", зокрема, ще у 2023 році були розміщені на дахах будівель у середмісті Москви, у тому числі для прикриття Кремля.

Основним бойовим засобом комплексу є бойова машина, на яку встановлені засоби виявлення, супроводу та ураження. Особливість цього комплексу – у поєднанні ракетно-гарматного озброєння, що дозволяє вести безперервний вогонь на різних відстанях та висотах.

Фахівці ГУР оприлюднили інтерактивну 3D-модель з позначенням основних складових бойової машини 72В6 ЗРГК "Панцир-С1" та дані 52 підприємств, залучениних в її виробництві.

Як підкреслюють у розвідці, десять з них досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Серед них: Казанський електротехнічний завод, що виробляє та постачає для "Панцирів" блоки вимірювання кутового прискорення та блоки джерела резервного живлення;

АТ "Центр комерціалізації технологій" - постачає блоки обчислювальної системи 1ВС1-1к;

Армавірський електротехнічний завод, що виготовляє електровентилятори зі складу станції виявлення цілей.

"Синхронізація санкційного тиску, посилення контролю за дотриманням застосованих санкцій, реальна відповідальність за їх порушення – основні чинники для обмеження військових можливостей агресора та встановлення миру та стабільності у світі", - наголошують у ГУР.

Розвідка розкрила деталі про російський дрон "Клин"

Як писав УНІАН, ГУР Міноборони України оприлюднило інтерактивну 3D-модель, інформацію про основні складові та компоненти баражуючого боєприпасу "Клин", який має на озброєнні РФ. Безпілотник розробки та виробництва ТОВ "Робоавіа" має фюзеляж типу "дельта-крило", довжина якого 1,6 метри, розмах крил - 1,9. В якості силової установки використовується безколекторний електромотор Scorpion F-4225-500KV V2, виробництва КНР. Противник декларує наявність морської та сухопутної модифікації.

