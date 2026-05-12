РФ спустила на воду новий носій ядерних 'Посейдонів': експерти вказали на цікавий нюанс

Аналітики вважають, що будівництво другого носія ядерних "Посейдонів" може свідчити про сумніви Росії щодо реальної дальності та надійності цих мега-торпед.

Росія у листопаді 2025 року спустила на воду атомний підводний човен проекту 09851 "Хабаровськ", який має стати другим носієм ядерних мега-торпед "Посейдон".

Як пише Defense Express, нові фото субмарини дозволили оцінити її конструкцію та припустити, які можливості може отримати цей човен.

Військово-морський аналітик Г. І. Саттон у матеріалі для Naval News звернув увагу, що "Хабаровськ" поєднує конструктивні елементи одразу двох російських атомних субмарин.

За оцінками експертів, носова частина нового човна нагадує атомний підводний човен "Бєлгород" – перший носій "Посейдонів" та найбільшу субмарину РФ довжиною 184 метри. Водночас кормова частина "Хабаровська" має риси підводних човнів проекту 955 "Борей".

Довжина нового човна оцінюється у 135 метрів, ширина – близько 13,5 метра.

Шість пускових установок для "Посейдонів"

Аналітики припускають, що у носовій частині субмарини можуть розміщуватися шість торпедних апаратів для запуску "Посейдонів" – по три з кожного борту. На це вказують люки доступу, помітні на опублікованих знімках.

При цьому залишається невідомим, чи матиме "Хабаровськ" стандартні 533-мм торпедні апарати для звичайних торпед. Якщо таке озброєння і встановлять, його кількість, ймовірно, буде меншою, ніж на інших ударних атомних субмаринах Росії.

За даними аналітиків, реакторний відсік розташований у центральній частині корпусу, а капсула аварійної евакуації екіпажу – у рубці човна. Ймовірно, силову установку також запозичили у субмарин проекту 955А "Борей". Йдеться про водометний рушій та атомний реактор сімейства ОК-650.

Точні характеристики швидкості нового човна наразі не розкриваються.

Навіщо Росії другий носій "Посейдонів"

Аналітики звертають увагу на головне питання – навіщо Росії будувати вже другий підводний човен для "Посейдонів", якщо заявлена дальність цих мега-торпед нібито є практично необмеженою.

Теоретично такі безпілотні ядерні апарати можна було б запускати навіть із берегових комплексів. Однак будівництво "Хабаровська" може свідчити про те, що російські військові не до кінця впевнені у реальних можливостях "Посейдонів".

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін повідомив і про начебто успішне випробування підводного апарату "Посейдон". Це фактично аналог "Бурєвєстніка", тільки не літаючий, а плаваючий під водою. Недоліки ті самі - надмірна ціна і відсутність реального сценарію, в якому від цієї зброї буде користь.

За даними Forbes, Путін повернувся до звичної тактики ядерного шантажу і залякування. Саме з цією метою Кремль похизувався успішними випробуваннями ядерної торпеди "Посейдон".

