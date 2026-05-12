Ще можна встигнути помилуватися: у Долині нарцисів на Закарпатті пік цвітіння (фоторепортаж)

Хоча перші квіти у заповідній зоні "Долина нарцисів" в урочищі Кіреші неподалік міста Хуст у Закарпатській області цього року почали розпускатися ще у 20-х числах квітня, через доволі прохолодну погоду пік їхнього цвітіння спостерігається тільки зараз.

Як повідомив Карпатський біосферний заповідник на своїй сторінці у Facebook, у минулі вихідні долина зацвіла приблизно на половину, тоді як решта квітів розпустяться протягом цього тижня.

"Долина нарцисів уже зацвіла на 50% і щодня стає ще красивішою! Квіткова хвиля поступово вкриває долину, даруючи справжню атмосферу карпатської весни. А інша половина цвітіння чекає своїх відвідувачів наступного тижня – тож саме час планувати подорож за незабутніми враженнями", – йдеться в повідомленні.

Побував днями у "Долині нарцисів" і фотокореспондент УНІАН.

Окрім цього, на території можна зустріти справжніх карпатських буйволів – величних тварин, які додають цій місцевості особливого колориту та роблять прогулянку ще більш атмосферною.

Зауважимо, що вхід на територію заповідника "Долина нарцисів" платний (100 гривень дорослий квиток), а ходити там можна лише спеціально облаштованими дерев'яними доріжками, щоб не пошкодити рідкісні квіти.

Квітковий туризм в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, квітковий туризм цього року є одним з головних трендів серед мандрівників по всьому світові. Не відстає від тенденції і Україна.

Зокрема, у київському ботанічному саду імені Гришка щойно розпочався сезон цвітіння бузку. Але також зараз там квітнуть останні сакури та магнолії, а також починають розпускатися каштани, азалії, рододендрони і півонії.

