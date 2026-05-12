ВМС США готуються до масштабного будівництва найдорожчих кораблів в історії США

Йдеться про лінкори класу "Трамп".

ВМС США заявили, що планують придбати щонайменше 15 нових лінкорів, які схвалені президентом Дональдом Трампом, впродовж наступних 30 років. Як пише Bloomberg, це говорить про серйозніші наміри до проєкту, який може стати найдорожчим військовим кораблем, коли-небудь побудованим.

Раніше у службі повідомляли, що придбають три лінкори так званого класу "Трамп", перший з яких має надійти у 2036 році. Проте зараз ВМС планують придбати понад 10 таких кораблів до 2055 року, як йдеться у довгостороковому плані, що затверджений Конгресом.

"Нові лінкори класу "Трамп" - представлені та особисто схвалені президентом - можуть коштувати щонайменше 14,5 млрд доларів за одиницю, враховуючи, що п’ятирічний бюджетний план ВМС передбачає 43,5 млрд доларів на перші три кораблі. Це зробить їх навіть дорожчими, ніж авіаносець USS Gerald Ford вартістю 13 млрд доларів, який є найдорожчим військовим кораблем США. Головний корабель нового класу військових кораблів історично коштував набагато дорожче, ніж планувалося", - розповіли у матеріалі.

Відео дня

Попри те, що Трамп раніше заявляв, що ВМС планують побудувати до 25 лінкорів, план ВМС є авторитетною оцінкою, яка пройшла офіційну процедуру затвердження вимог відомства.

Однак закупівлі кораблів не є гарантованою. 30-річні плани ВМС здебільшого розглядаються як програмні документи, а цей план не містить чітких цифр щодо вартості флоту з 15 кораблів. Водночас заплановане Трампом збільшення на 44% бюджету Пентагону на 2027 рік розміром 1,5 трлн доларів, швидше за все, зустріне серйозний опір у Конгресі.

"Усі пункти, що виходять за межі" поточного п’ятирічного плану ВМС до 2031 року, "переглядаються адміністрацією", зазначено у примітці до документа.

Водночас виконуючий обов’язки міністра ВМС Хунг Као заявив:

"Сполучені Штати перебувають на стратегічному переломному етапі, і відновлення американського морського домінування вимагає терміновості, відповідальності та стійкої відданості".

Bloomberg додає, що перший лінкор Трампа, який має бути готовий у 2036 році, наразі планується поставити приблизно через вісім років після укладення контракту. Друге та третє постачання заплановані на 2038 та 2039 роки, а четвертий і п’ятий кораблі очікуються у 2041 та 2043 роках.

Загалом ВМС прогнозують, що до 2031 року їхній флот буде налічувати 299 бойових кораблів, що значно менше від власних потреб служби, які становлять 355 кораблів. Це більше, ніж 291 корабель, які є на сьогодні.

"Це хронічна проблема, яка не обмежується лише промисловою сферою. Вона має структурний характер і є наслідком того, як ми здійснюємо закупівлі, плануємо та управляємо ризиками в процесі закупівель ВМС", - йдеться у плані ВМС.

Кораблі у США - останні новини

Як писав УНІАН, у США затримується на два роки будівництво четвертого авіаносця типу Gerald R. Ford. Тепер загальний термін будівництва корабля збільшився до 15 років.

"На графік будівництва CVN-81 вплинув каскадний вплив затримок будівництва CVN-80 на потужності верфі", - заявив USNI News речник HII з суднобудування в Ньюпорт-Ньюс Тодд Корілло.

Також повідомлялось, що до флоту США повернувся ядерний авіаносець класу "Німіц". Це вже другий американський суперавіаносець, який достроково повернули до флоту після завершення технічного обслуговування.

Зазначається, що на авіаносці оновили системи запуску та прийому літаків, а також провели масштабні ремонтні роботи через значне зношення корпусу та обладнання після бойових операцій.

Вас також можуть зацікавити новини: