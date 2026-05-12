Ці моделі – поза конкуренцією: названо найпопулярніші електромобілі в Україні

Серед нових електрокарів на першому місці опинився компактний електричний кросовер-позашляховик BYD Leopard 3.

Упродовж минулого місяця український автопарк поповнився 3007 транспортними засобами на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Про це повідомив "УкрАвтопром".

Порівняно з квітнем минулого року попит на електромобілі скоротився на 48%, тоді як у порівнянні з березнем 2026 року зріс на 49%. Переважну більшість зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто – 2837 одиниць, з яких 536 були новими, а 2301 – уживаними.

Із 170 зареєстрованих комерційних електромобілів новими виявилися лише дев'ять.

Відео дня

До п’ятірки найпопулярніших нових електромобілів місяця увійшли:

BYD Leopard 3 – 96 авто; BYD Sea Lion 06 – 73 авто; MG 4 EV – 38 авто; Volkswagen ID.UNYX – 36 авто; Zeekr 001 – 33 авто.

ТОП-5 уживаних електромобілів, які вперше зареєстрували в Україні:

Nissan Leaf – 345 авто; Tesla Model Y – 283 авто; Tesla Model 3 – 265 авто; Renault Zoe – 120 авто; Chevrolet Bolt – 117 авто.

Авторинок України – останні новини

У квітні український автопарк поповнився на 19,6 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Найбільшу частку в цьому сегменті становили бензинові автомобілі. Найпопулярнішим серед імпортованих уживаних авто залишається Volkswagen Golf.

Також у квітні український автопарк поповнився 6,2 тис. нових легкових автомобілів. Із цієї кількості 66% машин придбали приватні клієнти, тоді як 34% припало на юридичних осіб. Серед приватних покупців найбільшим попитом користується Toyota RAV4.

Вас також можуть зацікавити новини: