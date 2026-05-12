Кількість українців у країнах ЄС скоротилася: Євростат оприлюднив цифри за березень

Статистика свідчить, що Німеччина залишається ключовим лідером, приймаючи на своїй території майже третину всіх українців.

Кількість українських громадян, які мають статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу, почала скорочуватися. Лише протягом березня цей показник зменшився на 68 980 осіб. Про це свідчать офіційні дані статистичного відомства Євростат.

Згідно з опублікованими цифрами, загальна кількість біженців у березні 2026 року становила 4,33 мільйона осіб. Це на 1,6% менше, ніж було зафіксовано у лютому.

Як зазначається, найбільш відчутний відтік відбувся в Італії, де кількість власників захисту скоротилася майже вдвічі – на понад 30 тисяч людей. Фахівці пов’язують такий стрімкий спад із бюрократичними нюансами: у багатьох українців завершився термін дії щорічних дозволів на проживання.

Відео дня

Крім італійського напрямку, помітне зменшення кількості українців спостерігається у Чехії - 19,8 тисячі, та Фінляндії - 8 тисяч осіб.

Проте загальна тенденція не є однозначною. За даними звіту, у 14 державах блоку статистика демонструє зростання. Найбільший приплив нових мешканців відчула Німеччина, де кількість українців збільшилася майже на 7,5 тисяч осіб. Також позитивну динаміку приросту показують Іспанія – плюс 2 665 людей, та Румунія – плюс 2 125 осіб.

На думку аналітиків відомства, такі зміни зумовлені двома ключовими факторами. По-перше, триває активна внутрішня міграція, коли біженці переїжджають з однієї країни ЄС до іншої в пошуках кращих умов. По-друге, попри загальне скорочення, потік людей, які виїжджають безпосередньо з України, не зупиняється.

Попри всі зміни, географія розселення залишається стабільною. Як вказують дані Євростату, Німеччина продовжує приймати майже третину всіх українців у ЄС. Друге місце впевнено посідає Польща, а на третій позиції, попри нещодавнє скорочення, залишається Чехія.

Українці в Європі - свіжі новини

Раніше УНІАН писав, що Ірландія почала готувати план поступового повернення українських біженців додому. Влада країни аналізує, як організувати цей процес, зважаючи на велику кількість українців, які зараз живуть на її території та користуються державною підтримкою. Також обговорюється, що повернення залежатиме від безпекової ситуації в Україна та можливості людей повернутися до нормального життя. Уряд Ірландії планує створити фінансову допомогу, покривати витрати на переліт, але великі суми виплачуватимуть лише після підтвердження постійного проживання в Україні.

В Німеччині планують посилити правила для безробітних, зокрема й для українських біженців, які отримують соціальні виплати. Якщо вакансія повністю відповідала навичкам і стану здоров'я людини, у разі відмови від роботи без поважної причини Jobcenter має право скасувати 100% виплат допомоги для цієї особи. При цьому скасувати виплату можуть мінімум на один місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: