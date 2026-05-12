ОАЕ таємно завдають ударів по Ірану, - WSJ

ОАЕ могли таємно атакувати іранську нафтопереробну інфраструктуру, що різко загострило конфлікт і спровокувало відповідні удари Тегерана.

Об’єднані Арабські Емірати могли таємно брати участь у військових ударах по Ірану під час нещодавнього конфлікту. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За їхніми даними, монархія Перської затоки, яка раніше сама ставала мішенню атак Тегерана, почала діяти як активний учасник бойових дій.

"Важливо мати арабську країну Перської затоки як воюючу сторону, яка безпосередньо вдарила по Ірану", – зазначила аналітикиня Діна Есфандіарі.

Відео дня

Серед операцій, які ОАЕ офіційно не підтверджували, називають удар по нафтопереробному заводу на острові Лаван у Перській затоці. За даними джерел, атака сталася на початку квітня – приблизно під час оголошення про можливе припинення вогню.

Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, яка, за повідомленнями, надовго вивела з ладу значну частину потужностей підприємства.

Іран тоді заявив:

"Нафтопереробний завод був уражений в результаті ворожої атаки".

У відповідь Тегеран здійснив ракетні та безпілотні удари по території ОАЕ та Кувейту.

Реакція США та дипломатичні наслідки

За даними джерел, США не заперечували участь окремих країн Перської затоки в ударах, оскільки режим припинення вогню ще не був формально узгоджений. Одне з джерел каже:

"Вашингтон тихо вітав участь ОАЕ та інших країн регіону, які хотіли долучитися до боротьби".

Водночас Пентагон відмовився від коментарів, а Білий дім не підтвердив і не спростував інформацію про роль ОАЕ.

"Емірати стали більш конфронтаційними"

Аналітики відзначають, що після початку війни позиція ОАЕ щодо Ірану стала значно жорсткішою.

"Абу-Дабі не підтвердило, які у нього цілі, але з перших днів війни здавалося лише питанням часу, коли ми побачимо посилення кінетичного залучення", – сказав експерт Х. А. Гелльєр.

Іранські атаки по ОАЕ

За час конфлікту Іран, за даними джерел, випустив по території ОАЕ понад 2800 ракет і безпілотників – більше, ніж по будь-якій іншій країні регіону.

Ці атаки, як стверджується, завдали значної шкоди авіасполученню, туризму та ринку нерухомості Еміратів.

Попри менші масштаби армії порівняно зі США, ОАЕ мають сучасні ВПС, зокрема винищувачі F-16 та "Міражі", а також розвинуту систему розвідки та дозаправки в повітрі.

"Вони дуже сильні з точки зору високоточних ударів, повітряного спостереження та логістики", – зазначив у відставці генерал-лейтенант ВПС США Дейв Дептула.

Близький Схід - цікаві новини з ОАЕ

Як повідомляв УНІАН, принаймні чотири танкери, завантажені нафтою з Об'єднаних Арабських Еміратів, нещодавно пройшли на схід через Ормузьку протоку з вимкненими системами відстеження місцезнаходження, щоб уникнути іранських атак.

За даними аналітиків Kpler, 7 квітня супертанкер Hafeet завантажив у Перській затоці 2 мільйони барелів нафти сорту Upper Zakum і 15 квітня вийшов з Ормузької протоки. За межами протоки вантаж було перевантажено на танкер VLCC Olympic Luck під грецьким прапором 17–18 квітня та відправлено на нафтопереробний завод у Пенгерангу в Малайзії.

Вас також можуть зацікавити новини: