Російські дрони вдарили по залізниці в одній із областей: є постраждалий, - Кулеба

Вранці 12 травня Російська Федерація атакувала об’єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждав машиніст потяга, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Уламками було травмовано машиніста, коли той прямував до укриття. Наразі йому надається необхідна допомога, загрози життю немає", - зазначив Кулеба.

За його словами, внаслідок влучань БпЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад.

"Рух поїздів у регіоні оперативно відновлюється. Залізничники продовжують працювати, забезпечуючи сполучення з Дніпром та іншими регіонами країни", - додав віцепрем’єр.

Удари Росії по українській залізниці - останні новини

5 травня ворог вчергове атакував об’єкти "Укрзалізниці" в Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Тоді було зафіксовано ушкодження, але люди не постраждали.

22 квітня Росія атакувала своїми БпЛА станцію Запоріжжя-Ліве у Запорізькій області. Тоді під ударом був сортувальний парк. Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомляв, що в момент удару на колії перебував поїзд з електровозом. Помічник машиніста тоді отримав смертельні травми, машиніст поранений і його госпіталізували.

20 квітня під ворожий удар потрапив потяг та вокзал в Харківській області. Тоді було пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, будівлю вокзалу. Люди не постраждали.

