Зеленський про нічну атаку ворога по Україні: Росія сама обрала закінчити перемирʼя

За цю ніч росіяни випустили по Україні понад 200 ударних дронів.

Росія сама обрала закінчити часткову тишу, яка зберігалась кілька днів. Україна буде діяти дзеркально. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, за цю ніч випустили по Україні більше 200 ударних дронів.

"Знову пішли авіабомби на фронті - понад 80, зафіксовано більше 30 авіаційних ударів", - зазначив глава держави.

Він підкреслив, що ударні дрони збивалися на Дніпровщині, Житомирщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, в Києві та області. Є пошкодження об’єктів енергетики, багатоквартирних будинків, дитячого садочка, був удар і по звичайному цивільному локомотиву на залізниці. Відомо, що є поранені через ці удари. На жаль, є і загиблі.

"Ми говорили про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь на всі російські кроки. Росія повинна закінчити цю війну, і саме вона має зробити крок до реального, тривалого припинення вогню. Поки цього не сталося, санкції проти Москви потрібні та мають продовжувати працювати й посилюватися. Важливо, щоб не було послаблень і партнери не залишалися осторонь, а продовжували спільну роботу заради безпеки, справедливості та надійного миру", - наголосив Зеленський.

Удари по Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти понад 20 разів атакували пʼять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, внаслідок чого загинув чоловік, ще четверо людей отримали поранення. 33-річного чоловіка, якого було поранено через обстріл РФ у Дніпрі, шпиталізували в стані середньої тяжкості.

Водночас ворог також атакував Нікополь, Маргенецьку та Покровську громади.

Крім того, під ударом противника були місто Самар та Піщанська громада, внаслідок чого виникла пожежа та понівечена інфраструктура. У Павлограді пошкоджена дев'ятиповерхівка та автівки. Постраждали двоє людей. 36-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості, 44-річний - на амбулаторному лікуванні.

Своєю чергою голова Київської ОВА Микола Калашник заявив, що вночі армія РФ атакувала мирні населені пункти області. Під ударами дронів були житлові будинки та заклади освіти.

