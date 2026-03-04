120 днів під Куп'янськом: військовий розповів про їжу з дронів та дощову воду для пиття

Їхні позиції були дуже близько до ворога.

Військовослужбовець, який провів 120 днів на передовій під Куп'янськом, розповів про їжу з дронів та дощову воду для пиття.

Про це в ефірі "Київ 24" розповів Юрій "Монгол", військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади "Скіф" Національної гвардії України, який разом із побратимами мав зайти на позиції на два тижні, але через рій ворожих дронів у небі перебування там затягнулося на 4 місяці без ротації.

"Кожного разу, коли йдеш на ці завдання, знаєш про те, що може бути таке, що не 12, не 15 (днів - УНІАН), а довше можеш бути на передовій позиції. Тому що все змінюється так швидко, що ти іноді не встигаєш за цим", - сказав він.

Відео дня

"Монгол" зауважив, що знищення та стримування ворога - це їхнє основне завдання на передовій.

Військовослужбовець зазначив, що їхні позиції були настільки близько до ворога, що його було видно та чути розмови росіян.

За словами "Монгола", побратими слідкували за тим, щоб наші бійці мали і їжу, і воду. Вони передавали припаси за допомогою дронів. А коли щось не складалося через погоду чи збиття дронів, то бійці пили дощову воду.

Для миття вони використовували сухі душі та вологі серветки. З цим бійцям теж допомагали побратими.

Двоє українських штурмовиків захопили в полон шістьох окупантів - подробиці

Як повідомляв УНІАН, раніше двоє бійців штурмової групи "Морок" 225-го окремого штурмового полку взяли в полон шістьох ворожих піхотинців 114-го мотострілецького полку.

Під час штурму укриття та пропозиції скласти зброю виснажені та демотивовані окупанти виявили бажання здатися в полон.

Також вдалося отримати додаткові розвідувальні дані від командира взводу, який очолював цю групу.

